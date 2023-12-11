На Київщині зимові канікули у школярів розпочнуться у різний час: названо причину

Термін канікул самостійно визначатиме педрада кожної з освітніх установ

Школярі у Києві та Київській області відпочиватимуть на зимових канікулах цього року у різні терміни. Зимові канікули розпочнуться у різний час і триватимуть від двох до трьох тижнів.

Терміни залежатимуть від структури навчального року, що склалася, в кожному окремому навчальному закладі. Про це стало відомо під час брифінгу КОВА.

Відомо, що зимові канікули на Київщині розпочнуться у різний час та триватимуть від двох до трьох тижнів. Термін канікул належить самостійно визначати педраді кожного з освітніх закладів. Терміни канікул залежатимуть від структури навчального року, що склалася.

Так, 45 громад Київської області підуть на канікули з 25 грудня, а 24 громади планують навчатися до 29 грудня, тому канікули у цих школах розпочнуться з 1 січня 2024 року.

У 341 школі області канікули триватимуть 2 тижні, 286 навчальних закладів відпочиватимуть протягом 3 тижнів. Збільшена тривалість зимового відпочинку пов’язана з тим, що частина громад вирішила не йти на осінні канікули.

У низці навчальних закладів Київщини заплановано святкові заходи, які проводитимуться з чітким дотриманням вимог безпеки та рекомендацій оперативного штабу Ради оборони Київської області.

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