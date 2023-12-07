В школах України хочуть встановити металодетектори: що відомо

В Україні укриттями забезпечені майже 80% закладів освіти

В українських школах хочуть встановити металошукачі та тривожну сигналізацію, щоби підвищити безпеку дітей. Щоб ніхто не міг пронести заборонені предмети до навчального закладу та зокрема зброю.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками урядової наради. Інформацію він опубліковав у своєму офіційному Telegramm-каналі.

"Охорона поліцією, тривожна сигналізація, металодетектори тощо. Цього року затвердили відповідну Концепцію безпеки закладів освіти. Заслухали інформацію МОН та ДСНС про роботу в цьому напрямку", — пояснив прем’єр.

Шмигаль додав, що 2023 року уряд виділив загалом 1,5 млрд грн субвенції на облаштування укриттів. Станом на листопад в Україні ними забезпечені майже 80% закладів освіти. Наступного 2024 року передбачається виділення на укриття 2,5 млрд грн.

За словами прем’єр-міністра, потрібно максимально забезпечити комфортні та безпечні умови для навчання дітей. Насамперед, у прифронтових областях, аби якнайбільше учнів могли навчатися очно.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Брянську школярка з рушницею влаштувала полювання на однокласників, є вбиті.