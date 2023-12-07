В школах Украины хотят установить металлодетекторы: что известно

В Украине укрытиями обеспечены почти 80% учебных заведений

В украинских школах хотят установить металлоискатели и тревожную сигнализацию для повышения безопасность детей. Чтобы никто не мог пронести запрещенные предметы в учебное заведение и, в частности, оружие.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль по итогам правительственного совещания. Информацию он опубликовал в своем официальном Telegramm-канале.

"Охранная полиция, тревожная сигнализация, металлодетекторы и т.д. В этом году утвердили соответствующую Концепцию безопасности учебных заведений. Заслушали информацию МОН и ГСЧС о работе в этом направлении", — пояснил премьер.

Шмигаль добавил, что в 2023 году правительство выделило в общей сложности 1,5 млрд грн субвенции на обустройство укрытий. По состоянию на ноябрь в Украине ими обеспечены около 80% учебных заведений. В следующем 2024 году предполагается выделение на укрытие 2,5 млрд грн.

По словам премьер-министра, необходимо максимально обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения детей. Прежде всего, в прифронтовых областях, чтобы больше учеников смогли учиться очно.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Брянске школьница с ружьем устроила охоту на одноклассников, убиты.