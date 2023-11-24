Киевские школы могут изменить формат работы: названы причины и даты

Важная информация для жителей столицы

В понедельник, 27 ноября, всем образовательным учреждениям Киева рекомендуется перейти на смешанный формат обучения. Это связано с возможным резким ухудшением погодных условий в столице.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, которые прогнозируются на ближайшие дни, столичным школам рекомендуют позаботиться о том, чтобы перейти на смешанную форму обучения. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

Так, киевским школам предлагается предусмотреть очный формат обучения для учеников, которые будут находиться непосредственно в учебном заведении. Для тех же, кто обучается дистанционно ничего кардинально не изменитс — они продолжат обучаться на дому.

Однако стоит отметить, что школы будут работать офлайн. А вот отправлять ли туда своих детей или оставлять их дома "на дистанционке" — это уже будут решать индивидуально родители.

Для учащихся, которые будут находиться в школах, будет организован очный формат обучения. Для тех учеников, которые из-за погодных условий останутся дома — дистанционный.

"Общеобразовательные учебные заведения будут работать офлайн, а вот отправлять ли туда детей или оставить их дома на дистанционке — будут решать сами родители", — отмечается в сообщении КГГА.

При этом детские сады будут работать в штатном режиме.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что въезд для грузовиков будет ограничен: власти Киева озвучили неутешительный прогноз. Так, жителей и гостей столицы предупреждают о том, что в ближайщие дни в Киеве будет наблюдаться значительный прирост снежного покрова и усиление ветра.

Автовладельцам и пешеходам настоятельно рекомендуют быть осмотрительными и осторожными.