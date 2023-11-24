Київські школи можуть змінити формат роботи: названі причини та дати

Важлива інформація для мешканців столиці

У понеділок, 27 листопада, всім освітнім закладам Києва рекомендується перейти на змішаний формат навчання. Це пов’язано з можливим різким погіршенням погодних умов у столиці.

У зв’язку з прогнозованими несприятливими погодними умовами, які прогнозуються найближчими днями, столичним школам рекомендують подбати про те, щоб перейти на змішану форму навчання. Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА.

Так, київським школам пропонується передбачити очний формат навчання для учнів, які знаходитимуться безпосередньо у навчальному закладі. Для тих же, хто навчається дистанційно нічого кардинально не змінить — вони продовжать навчатися вдома.

Проте варто зазначити, що школи працюватимуть офлайн. А ось чи відправляти туди своїх дітей, чи залишати їх удома "на дистанційці" — це вже вирішуватимуть індивідуально батьки.

Для учнів, які перебуватимуть у школах, буде організовано очний формат навчання. Для тих учнів, які через погодні умови залишаться вдома — дистанційний.

"Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх удома на дистанційці — вирішуватимуть самі батьки", — зазначається в повідомленні КМДА.

При цьому дитячі садки працюватимуть у штатному режимі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в’їзд для вантажівок буде обмежений: влада Києва озвучила невтішний прогноз. Так, мешканців та гостей столиці попереджають про те, що найближчими днями у Києві спостерігатиметься значний приріст снігового покриву та посилення вітру.

Автовласникам та пішоходам наполегливо рекомендують бути обачними та обережними.