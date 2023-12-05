На Киевщине пропала девочка, которая пошла в школу и не вернулась: приметы и фото

В поисках задействован весь личный состав полиции Киевской области

Во вторник, 5 декабря, к правоохранителям Киевщины за помощью обратилась взволнованная женщина, которая просила помощи в поисках ее пропавшей 7-летней дочери Валерии Гуласарян. Девочка, которая проживает вместе с семьей в Броварах Киевской области пошла в школу и пропала.

В настоящее время поисками школьницы занимаются правоохранители Киевской области. Всех неравнодушных тоже просят помочь в поисках пропавшей девочки.

Известно, что 7-летняя Валерия пошла в школу и после окончания занятий домой так и не вернулась. Ее местонахождение на данный момент не установлено.

Приметы девочки: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, заплетенные в косу, глаза голубые. Имеет родимое пятно сзади на шее.

Была одета: белая шапка, черная куртка, кофта фиолетовая с капюшоном, черные брюки и обувь розового цвета.

При получении любой информации о местонахождении малолетней просим сообщить на спецлинию "102" или в Броварское управление полиции Киевщины по телефону + 380-(97)-759-43-24.

Пропавшая девочка проживает в Броварах

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