Как преодолевать трудности в браке, где важную роль играют дети: мнения психолога о современных отношениях

Выйти из кризиса и созависимых отношений можно и нужно

Построить хорошие и долговременные отношения всегда было сложной задачей. А сегодня найти своего человека и сохранить близость стало еще большим вызовом. Ведь за время войны у большинства людей произошла переоценка ценностей и внутренние изменения.

"Телеграф" пообщался с психологом и телеведущим Владимиром Науменко о том, как справиться с недоразумениями, что делать когда у вас созависимые отношения или брак держится на детях?

— Сейчас можно наблюдать много разводов, в том числе большое количество пар разошлось в первые месяцы войны. Как это работает? Война лишь обострила проблемы, уже существующие в отношениях?

— Всегда существуют какие-то крупные кризисы. А война – это самый большой кризис, который только может быть в человеческом обществе. Война – это как естественная катастрофа. И то и другое максимально сильно влияют на людей, в первую очередь на отношения между людьми. И сейчас мы говорим о парах. Не вообще об отношениях между людьми, а об отношениях между мужчиной и женщиной. Действительно ли война обострила проблемы, которые были? Да, обострила. Потому что, во-первых, дистанция. То есть, есть очень много женщин с уехавшими детьми. Я много раз уже проработал этот момент развода, когда люди вообще не могут найти общий язык, уже находясь дистанционно в разных местах, то есть на расстоянии друг от друга. И потом, когда люди уже разводятся, они не могут понять, что делать дальше. Ни мужчины, ни женщины, находящиеся за границей. Плюс бывало так, что у людей до войны не было конструктивного качественного взрослого диалога. И на данный момент, когда есть определенное расстояние между ними, а может, мужчина ушел на фронт, а женщина, например, дома и у них вообще стало меньше общения. Или оно происходит только через мобильную связь. Для этого каждый человек по-своему проживает это. Это большое количество драмы, это большое количество одиночества и непосредственно большое количество каких-то своих вещей, которые раньше люди не могли в паре проговаривать. А сейчас тем более потому, что не всегда вообще есть связь. И, к сожалению, так и будет дальше, пока есть война. И после войны тоже будут кризисные моменты. Просто нужно найти решение, как пройти, как прожить. Я вижу, что это непосредственно нужно делать с помощью специалистов — тех людей, которые знают, что нужно делать, знают, с чего нужно начинать, знают, как строить этот мостик между мужчиной и женщиной в таких сложных ситуациях.

— Поставить себя на место партнера – это поможет найти общий язык?

— Я считаю, что нет. А могу объяснить почему. Потому что мы мало знаем себя. А когда мы еще ставим себя на место другого человека, это вообще для нас что-то вроде полететь в космос или на другую планету. Поэтому это не поможет найти общий язык всегда. Все специалисты, занимающиеся психологией, коучингом, саморазвитием, они все говорят одно и то же. Начинать нужно с себя. Начинать нужно с того, чем я живу, какие роли я играю, что для меня ценность в жизни, в отношениях, профессиональном плане. И только отталкиваясь от этого, можно уже искать разные варианты, как построить диалог с партнером.

— С начала полномасштабной войны почти 7 млн украинцев уехали за границу, преимущественно женщины и дети. Семьи разделились и стали жить раздельно. Как сохранить отношения на расстоянии?

— В первую очередь хочу сказать, что это реально. То есть реально сохранить отношения на расстоянии. Но очень многое нужно в отношениях добавить. Надо добавить искренности, добавить больше теплых слов, уделить больше внимания. И главное, это чтобы был диалог. А не просто: "Расскажи о себе. Или сегодня я расскажу о себе". А чтобы это был ДИАЛОГ: я рассказываю о себе, ты рассказываешь о себе. Таким образом, оно должно быть и тогда все будет хорошо. Ну и опять-таки, если возникают какие-то моменты, сложности, недоразумения, то надо понимать хотя бы одному партнеру, что мы сейчас ну, в разных городах, в разных странах, даже и давай будем искать такие варианты решения вопросов. Не просто молчать, не просто блокировать друг друга, а чтобы завтра или через неделю мы смогли снова нормально быть на связи, особенно когда есть дети. И это очень важно. К примеру, услышать папу. А когда мама на что-то обиделась и заблокировала папу, тогда это беда. Опять же, это позволяет нам всем (я сейчас говорю об отношениях на расстоянии) повзрослеть.

По словам Владимира Науменко, для тех, кто готов взрослеть, все будет хорошо.

— Что делать, если семья держится на детях и что будет спасать развод, когда они уйдут из дома?

— В первую очередь я могу сказать, что когда семья держится на детях, то это уже не неполноценная семья, а просто компромиссная история, на которую идут мужчина и женщина для того, чтобы вроде бы, как они считают, дать возможность детям расти в полноценной семье. Но это действительно искусственное представление. Нет, на самом деле это не так, Что будет спасать развод, когда они уйдут из дома? Ничего оно не будет спасать. Ну вообще вот "будет спасать развод" сама формулировка уже наталкивает на определенные мнения. А зачем спасаться от развода, если у людей нет любви, уважения, семейных ценностей? То, что их объединяет? Я не вижу просто смысла в спасении этой семьи. И еще один очень важный момент. Когда семья держится на детях, то взрослые, то есть родители, они несчастливы. И они служат примером тех взрослых людей, которые не счастливы и которыми они делают потом в будущем своих детей. Поэтому здесь нужно очень хорошо все взвесить. Если опять-таки не хватает понимания своего опыта, то обращаться за помощью к специалистам, которые помогут найти правильное решение и сделать максимально хорошо для себя и для детей.

— Как сегодня находить в себе желание попробовать что-нибудь новое в интимных отношениях? В частности, ускорила ли война еще вчера консервативных людей "попробовать все"?

— Первая часть вопроса: как находить в себе желание попробовать? Должен быть вопрос: а для чего мне это? Когда человек знает причинно-следственную связь: "что мне даст, когда, например, я попробую?", и человек готов пойти на этот эксперимент, на получение нового опыта, когда он имеет это понимание, что что-то новое может улучшить его. интимную жизнь, тогда в принципе, просто нужно брать и пробовать. И желание, оно всегда есть, просто нужно его выпускать на свободу.

Ускорила ли война еще вчера консервативных людей "попробовать все"? Да, сто процентов – это правда. Война ускорила. Я даже могу сказать, что люди, которые еще вчера были консервативными, они не только меняются, но и служат примером для тех людей, которые сегодня еще остаются консервативными. Поэтому надо понимать, что ты можешь помочь не только себе, но и другим людям .

— Бывает, когда сложно сохранить близость, но так же часто пары имеют созависимые отношения. Как не раствориться в любви?

— Здесь коротко могу сказать следующее. Если у тебя есть только любовь и больше ничего, и она стоит в приоритете и ты вроде бы всю свою жизнь посвящаешь только исключительно любви, отношениям, то это крайности. И очень часто это приводит к созависимости и к тем отношениям, в которых тебе вроде бы будет хорошо, но на самом деле это будет зависимость и своего рода ловушка. То есть кроме любви должны быть еще твои профессиональные цели, потом твои планы по личному развитию. То есть полный спектр. В коучинге, например, есть колесо баланса жизни. Там есть восемь направлений, не только отношения, семья, а есть еще и карьера, работа, финансы. Есть духовное развитие, есть отдых. Есть здоровье, куча всего. То есть, не надо фокусироваться только на любви и больше ничего не видеть. Тем более когда, например, женщина фокусируется только на любви, то мужчине в какой-то момент станет очень некомфортно. Потому что это женщина, которая постоянно хочет присутствовать во всех его делах, постоянно быть с ним на связи. То есть ее становится слишком много. И когда мы исходим из этого состояния баланса, тогда и женщина будет страдать, потому что не будет качественной обратной связи от мужчины. И мужчина тоже будет страдать, потому что будет слишком много женщины в его жизни.

— Что делать, если один ради партнера готов на все, а другой требует времени, чтобы побыть одному? Как справиться с этим?

— Только договариваться. Только говорить о том, что для меня важно. И обязательно спрашивать, знать о позиции своего партнера. И также здесь нужно понять такую важную вещь, что все люди разные. У каждого своя карта жизни. Есть теории, разделяющие людей по стихиям. Есть огонь, есть воздух, есть земля и есть вода. Так же и здесь. Для кого-то это абсолютно окей – быть постоянно на связи с партнером и быть готовым на все ради своего партнера. А есть люди, которым очень хочется побыть в таком месте, где тебя никто не будет трогать, подумать о жизни, подумать о себе, просто отдохнуть, просто побыть в тишине. Ну не просто так люди, особенно до войны, очень часто выезжали на ретриты, выпасаны, там проводятся обряды и техники для того, чтобы побыть с собой на одной волне. Это очень важно. Я всегда своим клиентам говорю: если человеку нужно побыть с собой на одной волне, а партнер этого не дает, то будут страдать все. Все, кто будет находиться рядом с этим человеком. Потому что как раз находясь с собой на одной волне, мы можем перезагрузиться. Это для нас как свежий глоток качественного ментального воздуха. И потом, когда мы уже возвращаемся в отношения, к нашим каким-то бытовым делам, мы чувствуем себя очень хорошо.

— Война – это коллективное взросление?

— Да, это коллективное взросление и не только. Это не только коллективное, но и личное взросление. Могу сказать, что не все люди это понимают. Не все люди хотят этого, и не все люди пойдут в это. Потому с этим в коллективном плане бывает очень сложно. Главное для себя вообще узнать как можно больше по Эволюции личности. Есть очень много информации об этом в интернете, можно прочитать и пойти в новое из-за того, что человек получает от взросления, почему это очень важно. И тогда уже принимать непосредственное решение на своем уровне.

— Как в такие трудные времена для страны распознать и эффективно бороться с чувством вины или беспомощности?

— Я могу сказать только одну вещь — наиболее эффективна работа со специалистом

— Скоро зимние праздники. Важно ли даже сейчас находить силы для празднования?

Да, обязательно нужно находить силы для празднования, для того, чтобы жить как можно качественнее сейчас. Если есть определенные привычки и ты можешь себе что-нибудь позволить, то нужно это делать. Почему? Потому что сейчас у многих есть чувство вины за то, что я не на войне. За то, что я нахожусь в безопасном месте. И я не имею права, например, праздновать день рождения. Нет, это ошибка, по-моему. Потому что каждый человек сам решает за себя, что я буду делать, как я буду делать. Плюс не надо это забывать. Как специалист могу сказать, что когда мы начинаем что-то запрещать или откладывать на потом, то это будет билет в синдром отложенной жизни. И это потом будет иметь очень негативные последствия не только в плане нашей жизни, но и жизни тех людей, которые находятся рядом с нами мужа, жены, детей, родственников, клиентов, партнеров по бизнесу, коллег по работе.

— Как уберечь свое психологическое состояние, выстоять в этой войне, которая уже война на истощение, когда никто не имеет ответа, когда она закончится?

— Я советую прочитать эти две книги: "Выбор. Принять возможное" Эдит Евы Эгер и Виктор Франкл — "Сказать жизни "Да!" Психолог в концлагере"

— Многие боятся неопределенности, особенно сейчас, когда трудно быть уверенным в чем-то на все 100%. Как бороться со страхом будущего? Стоит ли жить одним днем или планировать?

— На этот счет есть много разных подходов. Мне очень нравится техника под названием "Вспомнить будущее". А в чем смысл этой техники? Ее обязательно нужно писать от руки. Это что-то вроде письма, которое ты пишешь себе из будущего, но в настоящее время. Например, нужно представить, что сейчас двадцать третий год, а ты пишешь себе письмо, словно ты уже находишься в двадцать восьмом году, то есть через пять лет. И ты описываешь в настоящем времени, что с тобой происходит, чем ты занимаешься, что у тебя есть, как живешь, где ты путешествуешь. Может, у тебя есть дети, появилась семья. А что на самом деле это дает? Это дает возможность убедиться в том, что если я себе пишу это письмо, то через пять лет у меня все будет хорошо. И если через пять лет у тебя нет каких-то ограничений, у тебя есть, например, свой дом и автомобиль, который бы ты хотел, ты написал книгу. Это дает тебе определенную такую мотивацию в настоящем времени понять, что есть смысл в том, чтобы работать сейчас над тем, чтобы через пять лет у тебя реально все было окей. Это что-то вроде майндхакиенга. То есть, на украинском — взлома мозга. То есть ты даешь мозгу тот сценарий, который ты хочешь, чтобы был. И когда ты даже делаешь это упражнение, и пишешь от руки себе это письмо, ты уже себя программируешь на то, что у тебя все будет окей, на то, что у тебя будет все так, как ты хочешь, или даже лучше. Опять же, говорят, куда человек обращает свое внимание, туда идет его энергия. В этом случае ты обращаешь свое внимание на то, что у тебя все классно в будущем, но пишешь это вроде бы в настоящем времени. Поэтому твоя энергия идет на то, чтобы в настоящем времени у тебя все было хорошо.

-— Полигамия — это отклонение или просто новый тренд в любовных отношениях?

— Я думаю, что это определенный тренд в любовных отношениях сейчас.

*Послушать другие советы от Владимира Науменко вы сможете на Форуме Women Power

Что: Форум Woman Power

Где: Pochayna Event Hall, просп. Степана Бандеры, 23, 3 этаж

Когда: 2 декабря, 9:00

Билеты: secure.wayforpay.com/payment/womenpowerforum_2023