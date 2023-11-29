В Киеве откроется Резиденция Святого Николая: стала известна локация

Прообразом Святого Николая — сказочного персонажа, который приносит подарки — стал Николай Чудотворец

В пятницу, 1 декабря, в 14.00 в Киеве начнет работать Резиденция Святого Николая, которую могут посетить не только дети, но и взрослые. Она разместится в самом сердце Киево-Печерской лавры — в Большой лаврской колокольне, на самую высокую точку которой впервые за 30 лет открыли доступ.

Об этом сообщили на официальной странице Национального заповедника Киево-Печерская лавра в Фейсбук. Прием посетителей в день открытия — исключительно по приглашениям.

Так, каждый желающий сможет не только написать письмо Святому Николаю, но и испытать волшебную силу арки желаний, став под ней и загадав свои самые заветные желания. Также посетителям Резиденции удастся встретиться со Святым Николаем и сделать фото на память.

Кроме этого можно будет осмотреть рождественско-новогодние произведения художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, оригинальные работы Ассоциации мастеров лоскутного шитья Украины и трогательные детские рисунки художественной студии "Маленький принц".

Резиденция будет работать на территории Лавры

Важно, что в связи с военным положением прием посетителей в день открытия (1 декабря в 14:00) — исключительно по приглашениям.

Резиденция будет работать каждую субботу и воскресенье, а также 6, 19 и 25 декабря с 11:00 до 16:00 по адресу: ул. Лаврская, 9, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", Большая лаврская колокольня.

Посещение группами возможно по предварительной записи со среды по пятницу. Звонить по телефонам: (044) 406-63-59; 406-63-66; 050-276-00-94.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда Святой Николай в Украине: новая дата, традиции и история праздника. С 1 сентября 2023 года вступило в силу историческое решение о переходе украинской церкви на новоюлианский календарь.

Он совпадает с григорианским, которым пользуются практически все развитые страны в мире. Поэтому главные церковные праздники с начала нового церковного года, то есть с 1 сентября, украинцы отмечают вместе с европейцами и другими цивилизованными гражданами мира.