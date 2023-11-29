У Києві відкриється Резиденція Святого Миколая: стала відома локація

Прообразом Святого Миколая – казкового персонажа, який приносить подарунки – став Микола Чудотворець

У п’ятницю, 1 грудня, о 14.00 у Києві почне працювати Резиденція Святого Миколая, яку можуть відвідати не лише діти, а й дорослі. Вона розміститься в самому серці Києво-Печерської лаври — у Великій лаврській дзвіниці, на найвищу точку якої вперше за 30 років відкрили доступ.

Про це повідомили на офіційній сторінці Національного заповідника Києво-Печерська лавра у Фейсбук. У зв’язку з військовим становищем прийом відвідувачів у день відкриття — виключно на запрошення.

Так, кожен охочий зможе не тільки написати листа Святому Миколаю, але й випробувати чарівну силу арки бажань, ставши під нею і загадавши свої найзаповітніші бажання. Також відвідувачам Резиденції вдасться зустрітися зі Святим Миколаєм та зробити фото на згадку.

Окрім цього можна буде оглянути різдвяно-новорічні твори художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва, оригінальні роботи Асоціації майстрів клаптикового шиття України та зворушливі дитячі малюнки художньої студії "Маленький принц".

Резиденція Святого Миколає буде працювати в лаврі

Важливо, що у зв’язку з військовим становищем прийом відвідувачів у день відкриття (1 грудня о 14:00) — виключно на запрошення.

Резиденція працюватиме щосуботи та неділі, а також 6, 19 та 25 грудня з 11:00 до 16:00 за адресою: вул. Лаврська, 9, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", Велика лаврська дзвіниця.

Відвідування групами можливе за попереднім записом із середи до п’ятниці. Телефонувати за телефонами: (044) 406-63-59; 406-63-66; 050-276-00-94.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли Святий Миколай в Україні: нова дата, традиції та історія свята.З 1 вересня 2023 року набуло чинності історичне рішення про перехід української церкви на новоюліанський календар.

Він збігається з григоріанським, яким користуються практично всі розвинені країни у світі. Тому головні церковні свята від початку нового церковного року, тобто з 1 вересня, українці відзначають разом із європейцями та іншими цивілізованими громадянами світу.