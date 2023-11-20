Дзвіницю у Києво-Печерській лаврі відкриють для відвідувачів: названо дату

Усі охочі зможуть відвідати цю цікаву локацію

У середу, 22 листопада, вперше за 30 років кияни та гості міста зможуть піднятися на найвищу точку дзвіниці у "Києво-Печерській лаврі". Всі бажаючі зможуть відвідати дану культурну подію і насолодитися видами, що відкриваються їх погляду.

Востаннє подібну екскурсію проводили у 1990-х роках. Про це повідомили у прес-службі Національного заповідника.

Урочисте відкриття повного доступу до Великої лаврської дзвіниці відбудеться у середу, 22 листопада, об 11.00 на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" за адресою: вулиця Лаврська, 9.

Києво-Печерська Лавра

З 22 листопада вперше за 30 років дзвіниці будуть повністю доступними для відвідування. Тривалість заходу – 1 год. Співробітники заповідника радять взути зручне взуття та тепло одягатися для підняття на дзвіницю.

"Лавра століттями була важливим просвітницьким та ціннісним центром України. І зараз у Національному заповіднику відбуваються вагомі історичні зміни — Лавра повертається до України, а українці повертаються до Лаври", — зазначається у повідомленні.

Для довідки: Києво-Печерська лавра – один із перших за часом заснування монастирів Київської Русі. Одна з найважливіших православних святинь, третя доля Богородиці.

Прийнято вважати, що Печерський монастир було засновано 1051 року за Ярослава Мудрого ченця. За цей період Печерський монастир був одним із найважливіших духовних оплотів. У 1688 році монастир набув статусу лаври.

Раніше "Телеграф" розповідав, що змінить перехід Лаври на новий календар. Ієво-Печерська лавра з 15 листопада перейшла на новий церковний календар – новоюліанський. Про це повідомив намісник Лаври архімандрит Авраамій. Які зміни це спричинить у релігійній практиці віруючих і чому головна православна святиня України зволікала з цим рішенням, розбирався "Телеграф".