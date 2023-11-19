Это важно: в Украине заработал чат психологической поддержки для мужчин, кому стоит обратиться

В Украине 90% огромное число мужчин не имели никогда опыта обращения за профессиональной психологической поддержкой в любом виде.

В Украине запустили чат для психологической поддержки мужчин. Он работает в онлайн-режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA). Чат был запущен при поддержке правительства Великобритании в сотрудничестве с ОО "Инновационные социальные решения" запускает бесплатный анонимный и круглосуточный.

С какими проблемами можно обращаться

Каждый мужчина может обратиться за консультацией в чат один раз в сутки с продолжительностью консультации до 90 минут. Писать мужчины могут по любым вопросам, вызывающим стресс: проблемы на работе или отношениях, переживания из-за войны, сложности в регуляции гнева и т.д.

Зачем это нужно

Психологическая поддержка в формате онлайн-общения призвана помочь мужчинам стабилизировать свое эмоциональное состояние, найти внутренние ресурсы для выхода из сложных ситуаций и осознать проблемные аспекты поведения.

Как это происходит

Беседа будет проходить онлайн в текстовом формате. Операторами являются квалифицированные психологи с многолетним опытом.

Куда писать

В Telegram, Viber или на сайте Линии поддержки, мужчины смогут получить поддержку от ведущих психологов в текстовом формате.

Мужчины в Украине часто живут с мнением, что должны решать свои проблемы самостоятельно. Поэтому они не обращаются за профессиональной помощью. По результатам нашего опроса среди мужчин, который мы провели летом 2022 года, 90% респондентов не имели опыта обращения за профессиональной психологической поддержкой в любом виде. В то же время, почти каждый третий украинец находится в состоянии значительного дистресса, при котором человек не в состоянии адаптироваться к стрессовым ситуациям и вызванным ими последствиям", — отметила Алена Зубченко, программная менеджер UNFPA.

Напомним, ранее мы писали о том двух простейших способах справиться со стрессом во время войны.