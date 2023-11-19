Це важливо: в Україні запрацював чат психологічної підтримки для чоловіків, кому варто звернутись

В Україні 90% величезної кількості чоловіків не мали ніколи досвіду звернення за професійною психологічною підтримкою в будь-якому вигляді.

В Україні запустили чат для психологічної підтримки чоловіків Він працює в онлайн-режимі.

Про це повідомляє пресслужба Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA). Чат був запущений за підтримки уряду Великобританії у співпраці з ГО "Інноваційні соціальні рішення" запускає безкоштовний анонімний та цілодобовий.

З якими проблемами можна звертатися

Кожен чоловік може звернутися по консультацію в чат один раз на добу з тривалістю консультації до 90 хвилин. Писати чоловіки можуть з будь-яких питань, що викликають стрес: проблеми на роботі чи стосунках, переживання через війну, складнощі у регуляції гніву тощо.

Навіщо це потрібно

Психологічна підтримка у форматі онлайн-спілкування покликана допомогти чоловікам стабілізувати свій емоційний стан, знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій та усвідомити проблемні аспекти поведінки.

Як це відбувається

Розмова буде відбуватись онлайн у текстовому форматі. Операторами є кваліфіковані психологи/-ині з багаторічним досвідом.

Куди писати

У Telegram, Viber або на сайті Лінії підтримки, чоловіки зможуть отримати підтримку від професійних психологів/-инь у текстовому форматі.

"Чоловіки в Україні часто живуть з думкою, що мають вирішувати свої проблеми самостійно. Через це вони не звертаються за професійною допомогою. За результатами нашого опитування серед чоловіків, яке ми провели влітку 2022 року, – 90% респондентів не мали досвіду звернення за професійною психологічною підтримкою у будь-якому вигляді. Водночас майже кожен третій українець перебуває у стані значного дистресу, при якому людина не в змозі адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків", - зазначила Альона Зубченко, програмна менеджерка UNFPA.

Нагадаємо, раніше ми писали про те два найпростіші способи впоратися зі стресом під час війни.