На Київщині зникла дівчинка, яка пішла до школи і не повернулася: прикмети та фото

У пошуках задіяно весь особовий склад поліції Київської області

У вівторок, 5 грудня, до правоохоронців Київщини звернулася схвильована жінка, яка просила допомоги у пошуках її зниклої 7-річної доньки Валерії Гуласарян. Дівчинка, яка проживає разом із сім’єю у Броварах Київської області, пішла до школи та зникла.

Наразі пошуками школярки займаються правоохоронці Київської області. Усіх небайдужих теж просять долучитися до пошуків зниклої дівчинки.

Відомо, що 7-річна Валерія пішла до школи та після закінчення занять додому так і не повернулася. Її місцезнаходження наразі не встановлено.

Прикмети дівчинки: зріст 130 сантиметрів, худорлявої статури, волосся світле, заплетене в косу, очі блакитні. Має вроджену пляму ззаду на шиї.

Була одягнена: біла шапка, чорна куртка, фіолетова кофта з капюшоном, чорні штани та взуття рожевого кольору.

При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження малолітньої просимо повідомити на спецлінію "102" або до Броварського управління поліції Київщини за телефоном + 38 0 (97) 759 43 24.

Зникла дівчинка мешкає у Броварах

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