Хвиля дитячих самогубств в Україні: психолог вказала на тривожні дзвіночки

На що саме батькам та близьким варто звернути увагу

Думки про самогубство бувають у переважної більшості підлітків. Те, що дитина думає про це, не означає, що вона обов'язково вкоротить собі віку.

Проте батькам варто звернути увагу на певні особливості у поведінці підлітка, аби уникнути трагедії. Про це в коментарі "Телеграфу" зазначила психологиня Маріанна Новаковська.

Як пояснила експертка, абсолютна більшість підлітків думали про самогубство — понад 80%. Вони міряють на себе таку поведінку, однак це геть не означає що вони це зроблять. Дорослим важливо пам’ятати, що це найважчий вік і що важчими є обставини життя підлітка, то важчою буде ця поведінка.

На що важливо звертати увагу батькам або дорослим, які перебувають поруч із підлітком

По-перше, коли дитина говорить про самогубство, цікавиться цією темою та гуглить. Наступне, це коли дитина часто усамітнюється і перестає дбати про себе. Тобто перестає митися і приділяти увагу своєму зовнішньому вигляду.

"Важливо не плутати з тим, коли підлітки перетворюють свою кімнату на безлад. Це геть інша ситуація. Бо підліток, який думає про самогубство, цілковито на себе забиває. Йому важко зробити такі рутинні дії як почистити зуби, навіть важко встати з ліжка", – каже Маріанна Новаковська.

Психологиня також наголошує, що важливо приділяти увагу аутоагресивній поведінці: коли підліток себе травмує і цікавиться способами завдавання собі шкоди.

Ще одна тривожна ознака, що дитина цілеспрямовано починає думати про самогубство — коли підліток починає прощатися і пише повідомлення на кшталт "прощавайте всі, знайте, я вас любив". Такі тези можуть залишати й на своїй сторінці в соцмережах або писати в спільні чати тощо. Підлітки роздають улюблені речі, надсилають фотографії з характерними підписами, намагаються помиритися, приходять просити пробачення у тих, з ким були у конфлікті. Як зазначає психологиня, вони прощаються і так закривають якісь особисті потреби.

Більше про те, що насправді могло підштовхнути підлітків до таких вчинків, читайте у матеріалі "Телеграфу" Хвиля підліткових самогубств в Україні: психологи відповіли в чому причина і на що звернути увагу батькам

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кривому Розі за ніч наклали на себе руки троє людей. Це сталося у різних районах міста. Наразі відома причина такого вчинку лише в одному з цих випадків.