Дату обрали не просто так: з’явилися нові деталі про самогубство двох підлітків у Києві

Самогубство сталося у прямому ефірі

У справі про самогубство двох підлітків у Києві випливли нові деталі, так виявилося, що дату вони обрали не просто так.

Як розповів їхній зведений брат в ефірі програми "Говорить вся країна" на каналі 1+1, 2 жовтня святкувала день народження колишня дівчина загиблого хлопця.

"2 жовтня в однієї дівчинки, яку Вова, мій брат, дуже сильно любив, був день народження. І у них була дуже важка історія їхнього кохання. Не можна сюди приплітати когось, і говорити хто тут був винен, вони це спланували і вони це зробили", — сказав він.

Водночас мати загиблих дітей розповіла, що мають сімейний чат, в який того фатального дня підлітки скинули посилання на пряму трансляцію свого самогубства.

"Я бачила це все і нічого не могла зробити. Жодних дій", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, 2 жовтня зведені брат і сестра запустили трансляцію, на якій зізналися, що ухвалили рішення про самогубство, будучи у тверезій свідомості і не приймаючи алкоголю та наркотичних речовин. Після цього вони у прямому ефірі вистрибнули з 24 поверху.

Варто зазначити, що у Києві це не єдине самогубство останнім часом, наприклад, 9 жовтня там стрибнули з недобудованої висотки дві 17-річні дівчинки.