Смерть у прямому ефірі та заборонене кохання? Самогубство підлітків у Києві обростає новими подробицями

У цій справі триває розслідування

Слідчим відділом Дніпровського управління розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою — самогубство у справі про двох підлітків з Києва, які вчинили суїцид, вистрибнувши з 24 поверху. Тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції України в Києві. Зазначається, що у цій справі триває розслідування.

Тим часом з’ясувалося, що свою смерть двоє підлітків буквально зняли на відео. На той момент вони вели пряму трансляцію в одній із соцмереж, у якій глядачі побачили, як ті вистрибують із балкона. Потім було чути звук, як вони розбиваються об асфальт.

"Телеграф" не публікуватиме цей відеозапис на сайті з етичних міркувань.

При цьому раніше в мережі з’являлися відео, на якому хлопець із дівчиною стверджують, що вони готуються вчинити суїцид. В одному зі своїх роликів дівчина стверджує, що вони тверезі та нічого не вживали, а своє самогубство планували ще з понеділка.

Варто додати, що поліція попередньо встановила, що загиблими є брат і сестра. Однак у мережі з’являється різна інформація. Наприклад, це зведені брат і сестра, які покохали один одного. Дехто стверджує, що вони були парою. Проте достовірна насправді версія поки що залишається невідомою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні поточного року в Києві на вулиці Михайла Драгоманова дві 12-річні дівчата зістрибнули з 15 поверху. Травми виявилися несумісними із життям.