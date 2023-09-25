Труїли тарганів, а постраждали підлітки? В Одесі десятки курсантів потрапили до лікарні

Експерти встановлюють причину події

В одному з одеських ліцеїв відбулося масове отруєння курсантів, десятки з яких потрапили до лікарні.

Як інформує пресслужба місцевої поліції, наразі відомо про те, що в лікувальному закладі перебувають 46 неповнолітніх, яких доставили туди вночі з гострим отруєнням та харчовою токсикоінфекцією.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням (ч. 1 ст. 325). Проводяться необхідні експертизи.

Водночас місцеві telegram-канали повідомляють, що подія сталася з учнями військово-морського ліцею на Фонтанській дорозі. Усі вони віком від 14 до 16 років. При цьому там повідомляють, що постраждати могли близько 70 людей.

Зазначається, що самі учні повідомляють, що погано стало тим, хто їв ковбасу у їдальні. Одна з версій говорить, що в їдальні напередодні цькували тарганів і отрута якимось чином потрапила в їжу, за іншою — отруєна ковбаса була привезена з військової академії.

Як повідомлялося раніше, в Одесі напередодні чоловік вкрав у своєї сусідки черепаху, зварив із неї суп та з’їв. Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення