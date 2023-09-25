Травили тараканов, а пострадали подростки? В Одессе десятки курсантов попали в больницу

Эксперты устанавливают причину произошедшего

В одном из одесских лицеев произошло массовое отравление курсантов, десятки из которых попали в больницу.

Как информирует пресс-служба местной полиции, в настоящее время известно о том, что в лечебном учреждении находятся 46 несовершеннолетних, которых доставили туда ночью с острым отравлением и пищевой токсикоинфекцией.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (ч.1 ст.325). Проводятся необходимые экспертизы.

Вместе с тем местные telegram-каналы сообщают, что происшествие произошло с учащимися военно-морского лицея на Фонтанской дороге. Все они в возрасте от 14 до 16 лет. При этом там сообщают, что пострадать могли около 70 человек.

Отмечается, что сами учащиеся сообщают, что плохо стало тем, кто ел колбасу в столовой. Одна из версий гласит, что в столовой накануне травили тараканов и яд каким-то образом попал в еду, по другой — отравленная колбаса была привезена из военной академии.

Как сообщалось ранее, в Одессе накануне мужчина украл у своей соседки черепаху, сварил из нее суп и съел. Теперь ему грозит до 8 лет заключения