Одессит-гурман может сесть на 8 лет за приготовление черепахового супа: детали курьеза

Деликатес мужчине обошелся дорого

В Хаджибейском районе Одессы мужчина украл у соседки черепаху, сварил из нее суп и съел, — ему объявили подозрение сразу по двум статьям, в связи с чем ему грозит срок до восьми лет.

Инцидент случился еще в июле, однако в пресс-службе полиции Одесской области о нем сообщили только сейчас.

Отмечается, что у 40-летнего мужчины была общая веранда с соседкой, где она держала в ванночке двух красноухих американских черепах. Одну из них он тайно украл, разбил панцирь молотком, сварил и съел. Когда женщина заметила пропажу одного из домашних любимцев, то обратилась в правоохранительные органы. В ходе следствия полиция установила все обстоятельства инцидента и виновника.

По факту инцидента открыли дело по статьям о краже в условиях военного положения и о жестоком обращении с представителем позвоночных (ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса), — по этим статьям мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

А вот так выглядит тот самый молоток, которым мужчина разбил панцирь черепахи, — его изъяли как вещественное доказательство.

Стоит заметить, что украинцы по-разному отреагировали на инцидент, — некоторые в ужасе, в то время как другие шутят.

"А вкусно было? Интересно, стоило ли оно того", "Клопотенко уже совсем йо***лся", "Голодный был просто", "Одесса город чудес", "Черепашку жалко", "Куда мы катимся, это ужас", "Если серьезно, то здравомыслящий человек до такого не додумается. Его точно надо изолировать от людей", — пишут в комментариях.

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