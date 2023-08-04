Исчезновение тревоги, ребрендинг хлеба, едва живой верблюд: названы самые странные жалобы киевлян

Иногда горожане звонят на "горячую линию" с достаточно курьезными обращениями

В Киеве среди сотен тысяч обращений горожан на "горячую линию" 1551 порой случаются также странные и курьезные жалобы или предложения от жителей столицы.

Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в коммунальном бюджетном учреждении "Контактный центр города Киева" аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

"Примеры необычных вопросов, с которыми обращаются в Контактный центр:

— когда закончится тревога;

— об изменении названия хлеба "Бородинский" на "Каховский";

— на жалобу об отсутствующем света в доказательство добавили фото сплошной тьмы;

– обращение о едва живом верблюде в Печерском районе (оказалось, что это игрушка большого размера)", – рассказали в центре.

Как сообщалось, за первое полугодие 2023 года на "горячую линию" 1551 поступило 323 912 обращений. Чаще всего горожане жаловались на отсутствие горячего водоснабжения, неработающие лифты и отсутствие электроэнергии. В прошлом году число жалоб достигло почти одного миллиона. В целом же, судя по количеству обращений, резкий скачок жалоб жителей Киева произошел после начала полномасштабного вторжения рф.

Как писал "Телеграф" ранее, в Киеве продолжаются тендерные скандалы с закупками. Так, под прикрытием обустройства укрытий чиновники райгосадминистраций покупали "золотые" барабаны, овощерезки и выделяли бюджетные средства на ремонт детского лагеря отдыха в сотне километров от столицы.

Кроме того, в соцсетях продолжаются горячие дискуссии о целесообразности ремонта дорог в Киеве, а часть пользователей и некоторых политиков возмущает перекладывание брусчатки в центре Киева.