Исчезновение тревоги, ребрендинг хлеба, едва живой верблюд: названы самые странные жалобы киевлян
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Иногда горожане звонят на "горячую линию" с достаточно курьезными обращениями
В Киеве среди сотен тысяч обращений горожан на "горячую линию" 1551 порой случаются также странные и курьезные жалобы или предложения от жителей столицы.
Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в коммунальном бюджетном учреждении "Контактный центр города Киева" аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).
"Примеры необычных вопросов, с которыми обращаются в Контактный центр:
— когда закончится тревога;
— об изменении названия хлеба "Бородинский" на "Каховский";
— на жалобу об отсутствующем света в доказательство добавили фото сплошной тьмы;
– обращение о едва живом верблюде в Печерском районе (оказалось, что это игрушка большого размера)", – рассказали в центре.
Как сообщалось, за первое полугодие 2023 года на "горячую линию" 1551 поступило 323 912 обращений. Чаще всего горожане жаловались на отсутствие горячего водоснабжения, неработающие лифты и отсутствие электроэнергии. В прошлом году число жалоб достигло почти одного миллиона. В целом же, судя по количеству обращений, резкий скачок жалоб жителей Киева произошел после начала полномасштабного вторжения рф.
Как писал "Телеграф" ранее, в Киеве продолжаются тендерные скандалы с закупками. Так, под прикрытием обустройства укрытий чиновники райгосадминистраций покупали "золотые" барабаны, овощерезки и выделяли бюджетные средства на ремонт детского лагеря отдыха в сотне километров от столицы.
Кроме того, в соцсетях продолжаются горячие дискуссии о целесообразности ремонта дорог в Киеве, а часть пользователей и некоторых политиков возмущает перекладывание брусчатки в центре Киева.