Зникнення тривоги, ребрендинг хлібу, ледь живий верблюд: названо найдивніші скарги киян

Часом містяни телефонують на "гарячу лінію" з досить курйозними зверненнями

У Києві серед сотень тисяч звернень містян на "гарячу лінію" 1551 часом трапляються і дивні та курйозні скарги чи пропозиції від жителів столиці.

Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в комунальній бюджетній установі "Контактний центр міста Києва" апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

"Приклади незвичних питань, з якими звертаються до Контактного центру:

— коли закінчиться тривога;

— щодо зміни назви хлібу "Бородинський" на "Каховський";

— на скаргу про відсутнє світло як доказ додали фото суцільної темряви;

— звернення про ледь живого верблюда в Печерському районі (виявилось, що це іграшка великого розміру)", — розповіли в центрі.

Як повідомлялось, за перше півріччя 2023 року на "гарячу лінію" 1551 надійшло 323 912 звернень. Найчастіше містяни скаржилися на відсутність гарячого водопостачання, непрацюючі ліфти та відсутність електроенергії. Торік число скарг сягнуло майже одного мільйона. Загалом же, судячи з кількості звернень, різкий стрибок скарг мешканців Києва стався після початку повномасштабного вторгнення рф.

Як писав "Телеграф" раніше, у Києві тривають тендерні скандали із закупівлями. Так, під прикриттям облаштування укриттів чиновники райдержадміністрацій купували "золоті" барабани, овочерізки і виділяли бюджетні кошти на ремонт дитячого табору відпочинку за сотні кілометрів від столиці.

Крім того, в соцмережах тривають гарячі дискусії про доцільність ремонту доріг у Києві, а частину користувачів і деяких політиків обурює перекладання бруківки у центрі Києва.