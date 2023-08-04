Пляжний відпочинок під звуки сирен: що дозволило пляжам Києва заробляти як на Кіпрі

З початку літа на київських пляжах зафіксовано 320 тис. відвідувань. Це 150-200 чоловік щодня, або в рази більше, ніж до великої війни

Цьогоріч пляжний сезон у столиці офіційно не відкривали. Але заборона виїзду за кордон та міграція переселенців призвела до наводнення пляжів Києва відпочиваючими. Вони не бояться ні сирен тривоги, ні віддаленості укриттів. Такий ажіотаж дозволив власникам зон відпочинку підняти вартість деяких послуг вище за європейську. Як працюють столичні пляжі під час воєнного стану і де можна отримати водні процедури та не тільки, розбирався "Бізнес Телеграф".

Водний транспорт під забороною

Муніципальних пляжів у Києві 14: Венеція, Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Передмістна Слобідка, Веселка, Тельбін, Центральний, Троєщина, Чорторий, Галерний, Вербний, Пуща Водиця.

Офіційні муніципальні пляжі – визначені місцевими органами влади рекреаційні зони з можливістю купання, які відповідають вимогам законодавства щодо безпеки та благоустрою. Лише заздалегідь підготовлена для організованого відпочинку локація може вважатися пляжем, який можна відвідувати так само, як, наприклад, басейн.

Вхід на всі ці об’єкти безкоштовний. Категоричної заборони на відвідування місць відпочинку наразі немає, але влада столиці наполегливо рекомендує утриматися від відвідування локацій, де немає укриттів та захисних споруд. Сувора заборона на відпочинок на воді розповсюджується лише на використання човнів, катерів та гідроциклів.

Як правильно підготувати пляж до відпочинку

Тим підприємцям, які мають намір заробити на літньому відпочинку, потрібно знати вимоги до облаштування пляжів. Вони такі:

Вище за течією відносно пляжу не повинно бути джерел скидів у воду забруднюючих речовин, які можуть погіршити якість води настільки, що купання там в принципі буде не рекомендованим.

Безпечний рельєф дна: дно акваторії має бути рівне, щільне, з пологим спуском без уступів та різких перепадів глибини, вільне від баговиння та водоростей. При необхідності проводиться інженерна підготовка. Якщо спуск дуже крутий, пляж не може вважатися безпечним. Окрім того, на такій локації не вийде розставити на достатній відстані від берега обмежувальні буї, за які плавцям заборонено запливати.

Глибина в зоні водного об’єкта, що прилягає до пляжу і відведена для купання, має бути в межах 1,5-1,75 м.

Ширина смуги зони водного об’єкта, відведеної для купання, не повинна перевищувати 50 м від берега.

Пляжі розташовуються осторонь гідротехнічних споруд.

Швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 м/с.

В акваторії пляжу не має бути місць нересту і нагулу риби.

В межах територій пляжів неприпустимо влаштовувати стоянки суден.

Водночас громадяни масово відпочивають і на стихійних пляжах, де нема професійної допомоги рятувальників і медиків. Такі локації, як правило, облаштовані табличками "Купатися заборонено!", але дехто все одно віддає перевагу водним процедурам на свій страх і ризик.

Такі таблички можна зустріти на київських пляжах

Проте на пляжах все одно багато людей

Приходять цілими сім'ями та разом з дітьми

Дозволу на відвідування пляжів в Києві немає

Під час відвідування "дикого" пляжу треба пам’ятати, що в умовах воєнного стану в Україні пляжний відпочинок доступний не на всіх водоймах. Особливо обмеження стосуються річок та водосховищ. За даними Київської ОВА, узбережжя та річкова акваторія може бути частиною зони відповідальності військових, які здійснюють заходи з оборони.

Така ситуація на Трухановому острові в столиці

Як розказав "Бізнес Телеграфу" генеральний директор комунального підприємства КМДА "Плесо" В’ячеслав Савицький, попри відсутність офіційного рішення про відкриття пляжного сезону у столиці, підприємством все одно проводилася підготовка до літнього сезону та заходи з утримання пляжних зон. Зокрема, комунальники проводили закупівлю піску для відновлення, оскільки весняне водопілля позмивало його необхідний шар, прибирали територію зон відпочинку біля води.

Людей досить багато

Ще у травні вийшло рішення Ради оборони та безпеки міста Києва про те, що у зв’язку з воєнним станом не рекомендується відвідувати пляжі у цьому сезоні. Таким чином, розпорядження про відкриття пляжного сезону підписано не було.

Після цього аналогічне рішення ухвалила Державна комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення зумовлено тим, що важко гарантувати безпеку громадян, оскільки на пляжах відсутні укриття на випадок повітряної атаки.

Конституція на боці пляжників

Водночас комунальному підприємству "Плесо" було доручено забезпечити санітарне утримання пляжних зон, враховуючи те, що люди все одно підуть до відкритих водойм, вільний доступ до яких передбачений Конституцією України.

"У нас є інформаційні стенди. На кожному вказано, де є найближчі укриття. Вказаний QR-код для виходу на мапу Київ Цифровий. На об’єкти вийшли рятувальники, тому що дуже багато людей і ми маємо забезпечити їхнє гідне перебування на пляжі", — розповідає Савицький.

За його словами, під час сигналу повітряної тривоги рятувальники також допомагають громадянам зорієнтуватися та безпечно звільнити зону відпочинку. "Коли лунає сирена тривоги, лайфгарди теж інструктують та показують, де знаходиться найближче укриття, просять забрати речі та звільнити пляж. Але, на жаль, відповідальність на людях, тому що виведення їх з пляжу, або встановлення якихось парканів закон не передбачає", — уточнює Савицький.

Відпочивальників в рази більше, ніж до війни

В 2023 році запровадили моніторинг відвідувань столичних пляжів, каже Савицький."Я в цьому році вперше веду статистику відвідувань пляжів через наших лайфгардів і працівників дільниць. За половину літа у нас понад 320 тисяч відвідувань міських пляжів. Тобто, в середньому 150-250 людей щодня, на Троєщині – півтисячі відвідувачів за день", — порахував директор Плесо.

Щодо кількості відвідувачів пляжних зон, Савицький зазначає, що у порівнянні з минулим роком вона у рази більша. За його словами, багато людей зараз приїжджають до столиці з інших міст.

"Територія прибирається й присутність рятівників обов’язкова, тому що за першу половину літа вже зафіксовано 43 спасіння людей на пляжах столиці", — додає він.

Окрім муніципальних пляжів у Києві також вистачає так званих елітних пляжних комплексів, які пропонують клієнтам не тільки водні процедури, а й великий спектр додаткових платних послуг на будь-який смак та гаманець.

Вхід на територію цих комплексів, як правило безкоштовний – клієнт доплачує за відвідування басейнів, барів та ресторанів, оренду бунгало чи різноманітні активні розваги.

Вартість елітного відпочинку біля Дніпра іноді вища за європейську

"Бізнес Телеграф" наводить деякі приклади такого відпочинку з вказанням приблизних цін на послуги:

"Головні селфі ваших інстаграмів – ті, що зроблені в бунгало або у великому басейні (в одній руці коктейль, в іншій – ароматний кальян, як і належить)", — йдеться у повідомленні на офіційному сайті пляжного комплексу "Дніпровська Рив’єра", зона пляжу якого готова прийняти 300 відвідувачів одночасно.

Вхід на територію комплексу безкоштовний. Ціни на додаткові послуги різні у вихідні та будні дні.

Таким розцінкам позаздрили б комунальні пляжі Кіпру — в травні минулого року оренда шезлонгів там не перевищувала 2,5 євро (100 грн ), а з парасолькою — 15 (600 грн).

Ще одна популярна локація "Пірс 39", яка працює у форматі "міського пляжу" на території експоцентру ВДНГ на вулиці Академіка Глушкова. Тут є бар та басейн із підігрівом. Відвідування до дорослих коштує у будні 120 грн/година, у вихідні – 180 грн/год; для дітей відповідно – 60-90 грн. Для малюків віком до 1 року відвідування безкоштовне. Комплекс також пропонує сезонні абонементи, які дозволяють зекономити до 30% коштів на відвідування.

Як уточнила "Бізнес Телеграфу" представниця пляжного комплексу "Пірс 39", на випадок повітряної тривоги поряд із пляжним комплексом знаходиться укриття, до якого можна дістатися за 3-5 хвилин.

"Адміністратор по гучномовцю оголошує, що у Києві повітряна тривога і закликає відвідувачів проходити у павільйон №1 експоцентру, у якому є укриття", — каже вона.

У Гідропарку любителі хіп-хопу та атмосфери релаксу можуть завітати в комплекс Fifty Beach Club, на території якого є басейн, ресторан та DJ, які підніматимуть настрій музикою. Шезлонг біля басейну у будні обійдеться в 350 грн, у вихідні – 600. Також за додаткові кошти можна замовити парасолю на два шезлонги, персональний рушник та скористатися камерою схову. На випадок повітряної тривоги найближче укриття — станція метро Гідропарк.

Fifty Beach Club

Ще одна локація – пляжний комплекс Sungrilla secret beach на Набережно-Хрещатицькій. Комплекс знаходиться посеред історичних будівель Подолу, має два басейни та пляжну зону, вихід до води, Loft-бар та ресторанну терасу, кальян-лаунж, а також гарний вид на Дніпро. Шезлонг тут обійдеться у 400-500 грн (пн-чт/пт-нд), ліжко відповідно у 900-1200 грн; оренда бунгало – 1500-2000 грн.

Sungrilla secret beach

Любителям активного відпочинку можна відвідати Sky Family Park – локацію біля ТРЦ SkyMall на проспекті Романа Шухевича. На території парку розташовані розважальні, інтерактивні та спортивні зони: басейн просто неба площею понад 1,5 тисячі кв.м, бар, вейк станція, прокат каяків та сапів, а також фуд-корт. Вхід до зони басейну у будні вартує 300 грн — у вихідні 400 грн, шезлонг оплачується окремо — 200 грн. Для дітей віком до 10 років у супроводі батьків – вхід безкоштовний. Найближче укриття, яким можуть скористатися відвідувачі, це паркінг під будівлею ТРЦ SkyMall.

В адміністраціях пляжних комплексів запевняють, що пильнують безпеку своїх відвідувачів. На випадок оголошення повітряних тривог скрізь працює оповіщення, рятувальники вказують шлях до найближчих безпечних місць, а також всіляко допомагають відпочивальникам.

Щодо збільшення кількості відвідувачів пляжних зон цього сезону, представники адміністрацій пляжних комплексів в основному погоджуються із гендиректором "Плесо" паном Савицьким про те, що відпочиваючих у порівнянні з минулим роком побільшало, але не настільки, наскільки хотілося б, зокрема, через невелику кількість спекотних днів у першій половині літа.

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