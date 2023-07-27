На зиму з обмеженим бюджетом: пять комфортних варіантів для відпочинку за кордоном

"Телеграф" ділиться інформацією про країни, де українці мають можливість перезимувати за доступними цінами

Вже за декілька місяців в Україні впаде температура повітря, почнуться похмурі дні і виникне загроза блекаутів і відключень свіила. Тож коли українська енергосистема перебуває в скрутному становищі, перезимувати за кордоном може стати не лише емоційним відпочинком, а й гарним рішенням з економічної точки зору.

"Телеграф" пропонує добірку країн, де можна перечекати холодну пору року й при цьому не витратити всі гроші світу.

Албанія

Ця балканська країна протягом останніх років зарекомендувала себе як одне з найбільш вигідних місць для відпочинку в Європі. Найкраще сюди поїхати влітку, однак взимку тут також тепло: температура повітря перебуває в межах від +2°C до +20°C на узбережжі. Шикарні краєвиди пляжів Саранда і Ксаміл підкорюють TikTok, але країна все одно залишається недооціненою.

Албанія славиться не тільки курортами Середземномор’я, а й численними природними заповідниками та цікавими локаціями для екскурсій. При цьому розкішні готелі тут доступні за менш, аніж 60 доларів за ніч, а іноді навіть за 10. Такі варіанти будуть скромнішими, але теж з доволі комфортними умовами.

Українці в Албанії, як і в інших країнах Європи, мають право отримати тимчасовий захист – це гуманітарний дозвіл на перебування, який дає право проживати й отримувати соціальну підтримку в країні.

Італія

Ця країна зачаровує у літні сезони, але й взимку вона нічим не гірша. Окрім цікавих архітектурних об'єктів та гірських краєвидів, приємним сюрпризом стануть доступні ціни на житло. Вони помітно нижчі за літні. Готелі, апартаменти чи вілли — вибір за вами.

Найтеплішим регіоном зазвичай вважають Сицилію. У січні температура тут досягає +20 градусів. Це час для ситних сицилійських закусок, сирів, салямі та винного різноманіття. Ви також можете відвідати численні музеї, художні галереї та знаменитий театр Массімо у Палермо.

На Сицилії зима зелена, а в грудні в цитрусових садах достигають апельсини та мандарини

Гзіра

Гзіра – невелике місто на острові Мальта у Середземному морі. Тут є чудові пляжі, багатий вибір ресторанів і готелів, а також архітектура у стилі бароко. А ще у місті можна здійснити захоплюючу екскурсію, відтворивши маршрути з серіалу "Гра престолів".

Середня температура взимку становить +18 ºС. Ціни взимку також значно нижчі, ніж у літню пору. Чимало готелів надають знижки для відвідувачів.

Загалом з 24 лютого маленька острівна країна Мальта прийняла понад 4 тис. українців. Мальтійська влада надає нашим громадянам житло у кризових центрах, однак там мало місць і на всіх не вистачає.

Кіпр

Взимку на Кіпрі температура повітря може підніматися до +20 градусів. Однак туристи вибирають Кіпр для зимових відпусток не тільки через сприятливий клімат, а й доступні ціни. Готелі радо надають знижки до 30%. Вигіднішою також стає оренда автомобілів.

Українці, що отримали тимчасовий захист, можуть претендувати у Кіпрі на безплатне житло. Крім того, всі громадяни України мають право на безплатну медицину, а державні школи забезпечують українських дітей безплатною освітою.

А ще на Кіпрі є унікальна можливість об'єднувати різноманітні види активного відпочинку. Хочете піднятись в гори — ви на гірськолижних курортах, спуститись до узбережжя — вас чекає Середземне море для дайвінгу.

Португалія

Лісабон вважають однією з найдоступніших для життя столиць Європи. І хоча вартість життя в Лісабоні вища за інші частини Португалії, вона все ще досить низькою порівняно з іншими європейськими столицями.

Якщо вирушити трохи південніше, можна дістатися мальовничого Прайя-да-Луш. У цьому маленькому та гостинному рибальському селищі ви знайдете тихі пляжі з чистим морем та піском, де дуже комфортно відпочивати в грудні та січні. Середня температура взимку там становить приблизно +15,8 ºC.

Загалом у селах проживання обійдеться дешевшим. Однак в будь-якому разі фінансова допомога від португальського уряду на оренду квартири не передбачена. При цьому тимчасовий захист зумовлює, що громадяни, які потребують допомоги, можуть отримати підтримку від місцевої влади через житлову програму Porta de Entrada.