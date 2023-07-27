На зиму с ограниченным бюджетом: пять комфортных вариантов для отдыха за границей

"Телеграф" делится информацией о странах, где украинцы имеют возможность перезимовать по доступным ценам

Уже через несколько месяцев в Украине упадет температура воздуха, начнутся пасмурные дни и возникнет угроза блекаутов и отключений света. Поэтому, когда украинская энергосистема находится в затруднительном положении, перезимовать за границей может стать не только эмоциональным отдыхом, но и хорошим решением с экономической точки зрения.

Телеграф предлагает подборку стран, где можно переждать холодное время года и при этом не потратить все деньги мира.

Албания

Эта балканская страна за последние годы зарекомендовала себя как одно из самых выгодных мест для отдыха в Европе. Лучше сюда поехать летом, однако зимой здесь тоже тепло: температура воздуха находится в пределах от +2°C до +20°C на побережье. Шикарные виды пляжей Саранда и Ксамил покоряют TikTok, но страна все равно остается недооцененной.

Албания славится не только курортами Средиземноморья, но и многочисленными заповедниками и интересными локациями для экскурсий. При этом роскошные отели здесь доступны менее чем за 60 долларов за ночь, а иногда даже за 10. Такие варианты будут скромнее, но тоже с достаточно комфортными условиями.

Украинцы в Албании, как и в других странах Европы, имеют право получить временную защиту – гуманитарное разрешение на пребывание, которое дает право проживать и получать социальную поддержку в стране.

Италия

Эта страна очаровывает в летние сезоны, но и зимой она ничем не хуже. Помимо интересных архитектурных объектов и горных пейзажей, приятным сюрпризом станут доступные цены на жилье. Они заметно ниже пожилых. Отели, апартаменты или виллы – выбор за вами.

Самым теплым регионом обычно считают Сицилию. В январе температура здесь достигает +20 градусов. Это время для сытных сицилийских закусок, сыров, салями и винного разнообразия. Вы также можете посетить многочисленные музеи, художественные галереи и знаменитый театр Массимо в Палермо.

На Сицилии зима зеленая, а в декабре в цитрусовых садах поспевают апельсины и мандарины.

Гзира

Гзира – небольшой город на острове Мальта в Средиземном море. Здесь есть прекрасные пляжи, богатый выбор ресторанов и гостиниц, а также архитектура в стиле барокко. А еще в городе можно совершить увлекательную экскурсию, воспроизведя маршруты из сериала "Игра престолов".

Средняя температура зимой составляет +18 ºС. Цены зимой также значительно ниже, чем в летнее время. Многие гостиницы предоставляют скидки для посетителей.

Всего с 24 февраля маленькая островная страна Мальта приняла более 4 тысяч украинцев. Мальтийские власти предоставляют нашим гражданам жилье в кризисных центрах, однако там мало мест и на всех не хватает.

Кипр

Зимой на Кипре температура воздуха может подниматься до +20 градусов. Однако туристы выбирают Кипр для зимних отпусков не только из-за благоприятного климата, но и доступных цен. Отели с радостью предоставляют скидки до 30%. Более выгодной также становится аренда автомобилей.

Украинцы, получившие временную защиту, могут претендовать в Кипре на бесплатное жилье. Кроме того, все граждане Украины имеют право на бесплатную медицину, а государственные школы снабжают украинских детей бесплатным образованием.

А еще на Кипре есть уникальная возможность объединять разные виды активного отдыха. Хотите подняться в горы – вы на горнолыжных курортах, спуститься к побережью – вас ждет Средиземное море для дайвинга.

Португалия

Лиссабон считается одной из самых доступных для жизни столиц Европы. И хотя стоимость жизни в Лиссабоне выше других частей Португалии, она все еще достаточно низкой по сравнению с другими европейскими столицами.

Если отправиться чуть южнее, можно добраться до живописного Прайя-да-Луша. В этой маленькой и гостеприимной рыбацкой деревне вы найдете тихие пляжи с чистым морем и песком, где очень комфортно отдыхать в декабре и январе. Средняя температура зимой там составляет примерно +15,8 ºC.

В общем, в селах проживание обойдется дешевле. Однако, в любом случае, финансовая помощь от португальского правительства на аренду квартиры не предусмотрена. При этом временная защита обуславливает, что нуждающиеся в помощи граждане могут получить поддержку от местных властей через жилищную программу Porta de Entrada.