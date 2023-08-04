Пляжный отдых под звуки сирен: что позволило пляжам Киева зарабатывать как на Кипре

С начала лета на киевских пляжах зафиксировано 320 тысяч посещений. Это 150-200 человек каждый день, или в разы больше, чем до большой войны

В этом году пляжный сезон в столице официально не открывали. Но запрет на выезд за границу и миграция переселенцев привели к наводнению пляжей Киева отдыхающими. Они не боятся ни сирен тревоги, ни удаленности укрытий. Такой ажиотаж позволил владельцам зон отдыха поднять стоимость некоторых услуг выше европейской. Как работают столичные пляжи во время военного положения и где можно получить водные процедуры и не только, разбирался "Бизнес Телеграф".

Водный транспорт под запретом

Муниципальных пляжей в Киеве 14: Венеция, Радуга, Детский, Золотой, Молодежный, Предмостная слободка, Радуга, Тельбин, Центральный, Троещина, Черный, Галерный, Вербный, Пуща Водица.

Официальные муниципальные пляжи – определенные местными органами власти рекреационные зоны с возможностью купания, отвечающие требованиям законодательства по безопасности и благоустройству. Лишь заранее подготовленная для организованного отдыха локация может считаться пляжем, который можно посещать так же, как, например, бассейн.

Вход на все эти объекты бесплатный. Категорического запрета на посещение мест отдыха пока нет, но власти столицы настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения локаций, где нет укрытий и защитных сооружений. Строгий запрет на отдых на воде распространяется только на использование лодок, катеров и гидроциклов.

Как правильно подготовить пляж к отдыху

Тем бизнесменам, которые хотят заработать на летнем отдыхе, необходимо знать требования к обустройству пляжей. Они таковы:

Выше по течению по отношению к пляжу не должно быть источников сбросов в воду загрязняющих веществ, которые могут ухудшить качество воды настолько, что купание там в принципе будет не рекомендованным.

Безопасный рельеф дна: дно акватории должно быть ровное, плотное, с пологим спуском без уступов и резких перепадов глубины, свободное от водорослей. При необходимости производится инженерная подготовка. Если спуск очень крут, пляж не может считаться безопасным. Кроме того, на такой локации не получится расставить на достаточном расстоянии от берега ограничительные буи, за которые пловцам запрещается заплывать.

Глубина в зоне водного объекта, прилегающая к пляжу и отведенная для купания, должна быть в пределах 1,5-1,75 м.

Ширина полосы зоны водного объекта, отведенной для купания, не должна превышать 50 м от берега.

Пляжи располагаются в стороне от гидротехнических сооружений.

Скорость течения не должна превышать 0,5 м/с.

В акватории пляжа не должно быть мест нереста и нагула рыбы.

В пределах территорий пляжей недопустимо устраивать стоянки судов.

В то же время, граждане массово отдыхают и на стихийных пляжах, где нет профессиональной помощи спасателей и медиков. Такие локации, как правило, обустроены табличками "Купаться запрещено!", но некоторые все равно предпочитают водные процедуры на свой страх и риск.

Такие таблички можно встретить на киевских пляжах

Однако на пляжах все равно много людей

Приходят целыми семьями и вместе с детьми

Разрешения на посещение пляжей в Киеве нет

Во время посещения "дикого" пляжа следует помнить, что в условиях военного положения в Украине пляжный отдых доступен не на всех водоемах. Особенно ограничения касаются рек и водохранилищ. По данным Киевской ОВА, побережье и речная акватория могут быть частью зоны ответственности военных, осуществляющих меры по обороне.

Такая ситуация на Трухановом острове в столице

Как рассказал "Бизнес Телеграфу" генеральный директор коммунального предприятия КГГА "Плесо" Вячеслав Савицкий, несмотря на отсутствие официального решения об открытии пляжного сезона в столице, предприятием все равно проводилась подготовка к летнему сезону и мероприятия по содержанию пляжных зон. В частности, коммунальщики проводили закупку песка, поскольку весной был смыт его необходимый слой, также убирали территорию зон отдыха у воды.

Людей достаточно много

Еще в мае вышло решение Совета обороны и безопасности города Киева о том, что в связи с военным положением не рекомендуется посещать пляжи в этом сезоне. Таким образом, распоряжение об открытии пляжного сезона подписано не было.

После этого аналогичное решение приняла Государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Решение обусловлено тем, что трудно обеспечить безопасность граждан, поскольку на пляжах отсутствуют укрытия на случай воздушной атаки.

Конституция на стороне пляжников

В то же время коммунальному предприятию "Плесо" было поручено обеспечить санитарное содержание пляжных зон, учитывая, что люди все равно пойдут к открытым водоемам, свободный доступ к которым предусмотрен Конституцией Украины.

"У нас есть информационные стенды. На каждом указано, где есть ближайшие укрытия. Указан QR-код для выхода на карту Киев Цифровой. На объекты вышли спасатели, потому что очень много людей и мы должны обеспечить их достойное пребывание на пляже", — рассказывает Савицкий.

По его словам, при сигнале воздушной тревоги спасатели также помогают гражданам сориентироваться и безопасно освободить зону отдыха. "Когда раздается сирена тревоги, лайфгарды тоже инструктируют и показывают, где находится ближайшее укрытие, просят забрать вещи и освободить пляж. Но, к сожалению, ответственность на людях, потому что выведение их с пляжа или установление каких-либо заборов закон не предусматривает", — уточняет Савицкий.

Отдыхающих в разы больше, чем до войны

В 2023 году ввели мониторинг посещений столичных пляжей, говорит Савицкий. "Я в этом году впервые веду статистику посещений пляжей через наших лайфгардов и работников участков. За половину лета у нас более 320 тысяч посещений городских пляжей. То есть, в среднем 150-250 человек ежедневно, на Троещине – полтысячи посетителей в день", — посчитал директор Плесо.

Относительно количества посетителей пляжных зон, Савицкий отмечает, что, по сравнению с прошлым годом, оно в разы больше. По его словам, многие сейчас приезжают в столицу из других городов.

"Территория убирается и присутствие спасателей обязательно, потому что за первую половину лета уже зафиксировано 43 спасения людей на пляжах столицы", — добавляет он.

Кроме муниципальных пляжей в Киеве хватает так называемых элитных пляжных комплексов, которые предлагают клиентам не только водные процедуры, но и большой спектр дополнительных платных услуг на любой вкус и кошелек.

Вход на территорию этих комплексов, как правило, бесплатный – клиент доплачивает за посещение бассейнов, баров и ресторанов, аренду бунгало или разнообразные активные развлечения.

Стоимость элитного отдыха возле Днепра иногда выше европейской

"Бизнес Телеграф" приводит некоторые примеры такого отдыха с указанием приблизительных цен на услуги:

"Главные селфи ваших инстаграммов — сделанные в бунгало или в большом бассейне (в одной руке коктейль, в другой — ароматный кальян, как и положено)", — говорится в сообщении на официальном сайте пляжного комплекса "Днепровская Ривьера", зона пляжа которого готова принять 300 посетителей одновременно.

Вход на территорию комплекса бесплатный. Цены на дополнительные услуги разные в выходные и будние дни.

Таким расценкам позавидовали бы коммунальные пляжи Кипра – в мае прошлого года аренда шезлонгов там не превышала 2,5 евро (100 грн), а с зонтиком – 15 (600 грн).

Еще одна популярная локация "Пирс 39", работающая в формате "городского пляжа" на территории экспоцентра ВДНХ по улице Академика Глушкова. Здесь есть бар и бассейн с подогревом. Посещение взрослых стоит в будни 120 грн/час, в выходные – 180 грн/час; для детей соответственно – 60-90 грн. Для малышей в возрасте до 1 года посещение бесплатное. Комплекс также предлагает сезонные абонементы, позволяющие сэкономить до 30% средств на посещение.

Как уточнила "Бизнес Телеграфу" представительница пляжного комплекса "Пирс 39", на случай воздушной тревоги рядом с пляжным комплексом находится укрытие, до которого можно добраться за 3-5 минут.

"Администратор по громкоговорителю объявляет, что в Киеве воздушная тревога и призывает посетителей проходить в павильон №1 экспоцентра, в котором есть укрытие", — говорит она.

В Гидропарке любители хип-хопа и атмосферы релакса могут посетить комплекс Fifty Beach Club, на территории которого есть бассейн, ресторан и DJ, которые будут поднимать настроение музыкой. Шезлонг у бассейна в будни обойдется в 350 грн, в выходные – 600. Также за дополнительные средства можно заказать зонт на два шезлонга, персональное полотенце и воспользоваться камерой хранения. На случай воздушной тревоги ближайшее укрытие – станция метро Гидропарк.

Fifty Beach Club

Еще одна локация – пляжный комплекс Sungrilla secret beach на Набережно-Крещатицкой. Комплекс находится среди исторических построек Подола, имеет два бассейна и пляжную зону, выход к воде, Loft-бар и ресторанную террасу, кальян-лаунж, а также красивый вид на Днепр. Шезлонг здесь обойдется в 400-500 грн (пн-чт/пт-вс), кровать соответственно в 900-1200 грн; аренда бунгало – 1500-2000 грн.

Sungrilla secret beach

Любителям активного отдыха можно посетить Sky Family Park – локацию возле ТРЦ SkyMall по проспекту Романа Шухевича. На территории парка расположены развлекательные, интерактивные и спортивные зоны: бассейн под открытым небом площадью более 1,5 тысяч кв.м., бар, вейк станция, прокат каяков и сапов, а также фуд-корт. Вход в зону бассейна в будни стоит 300 грн — в выходные 400 грн, шезлонг оплачивается отдельно — 200 грн. Для детей до 10 лет в сопровождении родителей – вход бесплатный. Ближайшее укрытие, которым могут воспользоваться посетители, это парковка под зданием ТРЦ SkyMall.

В администрациях пляжных комплексов уверяют, что охраняют безопасность своих посетителей. В случае объявления воздушных тревог везде работает оповещение, спасатели указывают путь к ближайшим безопасным местам, а также всячески помогают отдыхающим.

Относительно увеличения количества посетителей пляжных зон этого сезона, представители администраций пляжных комплексов в основном соглашаются с гендиректором "Плесо" господином Савицким о том, что отдыхающих по сравнению с прошлым годом стало больше, но не настолько, насколько хотелось бы, в частности, из-за небольшого количества жарких дней в первой половине лета.

Но впереди август и какие сюрпризы приготовит погода жителям и гостям столицы — покажет время. Синоптики обещают, что жаркие дни в августе еще будут.

Кандидат географических наук Игорь Кибальчич говорит, что температура в августе будет подниматься даже до 40 градусов по Цельсию.