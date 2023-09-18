Одесит-гурман може сісти на 8 років за приготування черепахового супу: деталі курйозу

Делікатес чоловікові обійшовся дорого

У Хаджибейському районі Одеси чоловік украв у сусідки черепаху, зварив із неї суп і з’їв, — йому оголосили підозру одразу за двома статтями, у зв’язку з чим йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Інцидент трапився ще у липні, проте у прес-службі поліції Одеської області про нього повідомили лише зараз.

Зазначається, що у 40-річного чоловіка була спільна веранда із сусідкою, де вона тримала у ванночці двох червоновухих американських черепах. Одну з них він таємно вкрав, розбив панцир молотком, зварив та з’їв. Коли жінка помітила зникнення одного із домашніх улюбленців, то звернулася до правоохоронних органів. Під час слідства поліція встановила всі обставини інциденту та винуватця.

За фактом інциденту відкрили справу за статтями про крадіжку в умовах воєнного стану та про жорстоке поводження з представником хребетних (ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу), — за цими статтями чоловікові загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років.

А ось так виглядає той самий молоток, яким чоловік розбив панцир черепахи, його вилучили як речовий доказ.

Варто зауважити, що українці по-різному відреагували на інцидент — дехто нажаханий, тоді як інші жартують.

"А смачно було? Цікаво, чи коштувало воно того", "Клопотенко вже зовсім йо***вся", "Голодний був просто", "Одеса місто чудес", "Черепашку шкода", "Куди ми котимося, це жах", "Якщо серйозно, то здоровомисляча людина до такого не здогадається. Його точно треба ізолювати від людей", — пишуть у коментарях.

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