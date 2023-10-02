Смерть у прямому ефірі та заборонене кохання? Самогубство підлітків у Києві обростає новими подробицями

У цій справі триває розслідування

Следственным отделом Днепровского управления начато уголовное производство по делу о двух подростках из Киева, совершивших суицид, выпрыгнув с 24 этажа. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины в Киеве. Отмечается, что по данному делу продолжается расследование.

Тем временем выяснилось, что свою смерть двое подростков буквально запечатлели на видео. В тот момент они вели прямую трансляцию в одной из соцсетей, в которой зрители увидели, как те выпрыгивают с балкона. Затем слышен звук, как они разбиваются об асфальт.

"Телеграф" не будет публиковать эту видеозапись на сайте из этических соображений.

При этом ранее в сети появлялись видео, на котором парень с девушкой утверждают, что они готовятся совершить суицид. В одном из своих роликов девушка утверждает, что они трезвые и ничего не употребляли, а свое самоубийство планировали еще с понедельника.

Стоит добавить, полиция предварительно установила, что погибшими являются брат и сестра. Однако в сети появляется разная информация. К примеру, что это сводные брат и сестра, которые полюбили друг друга. Некоторые утверждают, что они были парой. Однако достоверная на самом деле версия пока остается неизвестной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе текущего года в Киеве на улице Михаила Драгоманова две 12-летние девушки спрыгнули с 15 этажа. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.