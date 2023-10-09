Об'єкт під охороною чи не дуже? Як київські підлітки змогли загинути на території недобудови

Башти почали будувати ще наприкінці минулого століття

Сьогодні, 9 жовтня, у Києві сталася чергова трагедія. З даху недобудови впали дві 17-річні дівчини. За даними правоохоронців, це був суїцид, а для нього підлітки обрали дуже знакове місце — ЖК "Дніпровські вежі". "Будівництво століття", яке вже десятиліттями приваблює до себе любителів екстриму та самогубців.

"Телеграф" розповідає про те, що це за недобудова і як у самій столиці нашої держави підлітки могли потрапити на такий небезпечний об’єкт і найголовніше об’єкт, що охороняється. Відповіді на останнє запитання, можливо, знаходяться у минулому.

Історія "Дніпровських веж"

Починається вона аж із кінця минулого століття (1999). Саме тоді почали зводити новий ЖК. Шість висоток різною мірою готовності височіють над проспектом Генерала Ватутіна, 9, практично на в’їзді в столичний масив Троєщина. Замовником виступало МВС України, а квартири в них мали отримати сім’ї військових. Частково проєкт фінансувався із бюджету, частково силами інвесторів. У різний час комплекс будували такі генпідрядники та забудовники "Укріндустрія", "УкрАзіяБуд", "Етьєн-Вест", "Алес-Буд" та ін. Але зміна тих та інших, як можна бачити вже зараз, не дала результатів. І тепер об’єкт стоїть замороженим.

При цьому деякі кажуть, що з самого початку ще на етапі проектування було допущено критичні помилки та порушення. Наприклад, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" у коментарі "Апострофу" заявляв, що "Це вежі, побудовані всупереч державним будівельним нормам — як експеримент. Будуючи такі високі "квазі-хмарочоси", будівельники припустилися низки інженерних помилок, внаслідок яких ці хмарочоси нахилилися, це непомітно оку, але ліфти в них працювати не можуть".

А ось депутат Київради Ганна Старостенко заявляла, з посиланням на МВС, що процес будівництва об’єкта затягнувся " внаслідок припинення державного фінансування та "невиконання двома залученими інвесторами-забудовниками своїх зобов’язань щодо добудови об’єкта перед замовником".

Так чи інакше у 2014 році земля під "Дніпровськими Вежами" була передана Нацгвардії і з того часу, до речі, вона ж і охороняється її силами. Що наводить на питання про те, як двоє підлітків змогли обійти воєнізовану охорону.

Це не вперше

2011 року з 20-го поверху будинку №4 скинулася вниз 25-річна аспірантка. Як пише видання "Українські новини", тодішній начальник центру зв’язків із громадськістю київської міліції Володимир Поліщук говорив, що, за попередньою версією, це було самогубством. Він додав, що кілька років тому будівництво припинили, а територія не охороняється.

При цьому, як писав "Цензор", самогубство відбувалося на очах у свідків і навіть охоронця, який нібито помітив дівчину лише тоді, коли та була вже на 20 поверсі.

"Охоронець, який чергував того вечора, розповів мені, що помітив дівчину, коли вона вже була на 20-му поверсі", — передає видання слова пенсіонерки, яка мешкає в будинку №4 по вулиці Бальзака.

Втім, після цього на охорону будівництва були направлені співробітники спецпідрозділу "Барс".

Але це не змінило ситуації. Будівництво продовжувало манити до себе молодь. І хоча охорона там була серйозна, за словами місцевих жителів, "пройти туди можна було, заплативши певну суму". Таким чином виходить, що відомча охорона, за словами очевидців, робила бізнес на заброшці.

Але навіть тоді гроші були не єдиним способом проникнути на вежі. "Газета по-київськи" переконалася, що після такого жахливого випадку на територію можна спокійно пройти.

"Ми пробралися через дірку в паркані і хвилини три блукали в пошуках охорони, поки самі не знайшли співробітників спецпідрозділу "Барс". Через пів години, як нас упіймали, в паркані нарешті почали забивати дірки дошками. Якби це зробили на тиждень раніше, то, можливо, дівчина залишилася б живою", — розповідали журналісти.

Як ми вказували вже раніше, з 2014 року об’єкт перебуває під охороною Нацгвардії, але їм не вдається тримати об’єкт на замку. Це довів уже 2019 року руфер на ім’я Валерій Мироненко.

Яким із способів скористалися дівчата ("платним" або "безкоштовним"), які скинулися з даху 9 жовтня 2023 року, невідомо.

Нагадаємо, раніше в Києві за аналогічних обставин загинули брат і сестра, а ще до цього дві 12-річні дівчинки.