Объект под охраной или не очень? Как киевские подростки смогли погибнуть на территории недостроя

Башни начали строить еще в конце прошло века

Сегодня, 9 октября, в Киеве произошла очередная трагедия. С крыши недостроя упали две 17-летние девушки. По данным правоохранителей, это был суицид, а для него подростки выбрали весьма знаковое место — ЖК "Днепровские башни". "Стройка века", которая уже десятилетиями манит к себе любителей экстрима и самоубийц.

"Телеграф" рассказывает о том, что это за недострой и как в самой столице нашего государство подростки могли попасть на такой опасный объект и самое главное, охраняемый объект. Ответы на последний вопрос, возможно, находятся в прошлом.

История "Днепровских башен"

Начинается она аж с конца прошлого века (1999 года). Именно тогда начали возводить новый ЖК. Шесть высоток в разной степени готовности высятся по проспекту Генерала Ватутина, 9, практически на въезде в столичный массив Троещина. Заказчиком выступало МВД Украины, а квартири в них должны были получить семьи военных. Частично проект финансировался из бюджета, частично силами инвесторов. В разное время комплекс строили такие генподрядчики и застройщики "Укриндустрия", "УкрАзияБуд", "Этьен-Вест", "Алес-Буд" и др. Но смена тех и других, как можно видеть уже сейчас, не дала результатов. И теперь объект стоит замороженным.

При этом некоторые говорят, что с самого начала еще на этапе проектирования были допущены критические ошибки и нарушения. Например, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" в комментарии "Апострофу" заявлял, что "Это башни, построенные вопреки государственным строительным нормам — как эксперимент. Строя такие высокие "квази-небоскребы", строители допустили ряд инженерных ошибок, в результате которых эти небоскребы наклонились. Это незаметно глазу, но лифты в них работать не могут".

А вот депутат Киевсовета Анна Старостенко заявляла, со ссылкой на МВД, что процесс строительства объекта затянулся "вследствии прекращения государственного финансирования и "невыполнения двумя привлеченными инвесторами-застройщиками своих обязательств по достройке объекта перед заказчиком".

Так или иначе в 2014 году земля под "Днепровскими Башнями" была передана Нацгвардии и с тех пор, к слову, она же и охраняется её силами. Что наводит на вопросы о том, как два подростка смогли обойти военизированную охрану.

Это не впервой

В 2011 году с 20-го этажа дома №4 бросилась вниз 25-летняя аспирантка. Как пишет издание "Українські новини", тогдашний начальник центра связей с общественностью киевской милиции Владимир Полищук говорил, что, согласно предварительной версии, это было самоубийством. Он добавил, что несколько лет назад строительство приостановили, а территория не охраняется.

При этом, как писал "Цензор", самоубийство проходило на глазах у свидетелей и даже охранника, который якобы заметил девушку только, когда та была уже на 20-м этаже.

"Охранник, дежуривший в тот вечер, рассказал мне, что заметил девушку, когда она уже была на 20-м этаже",- передает издание слова пенсионерки, живущей в доме №4 по улице Бальзака

Впрочем, после данного случая на охрану стройки были направлены сотрудники спецподразделения "Барс".

Но это не изменило ситуации. Стройка продолжала манить к себе молодежь. И хотя охрана там была серьезной, по словам местных жителей, "пройти туда можно было, заплатив определенную сумму". Таким образом получается, что ведомственная охрана, со слов очевидцев, делала бизнес на заброшке.

Но даже тогда деньги были не единственным способом проникнуть на башни. "Газета по-киевски" убедилась, что и после такого ужасного случая на территорию можно спокойно пройти.

"Мы пробрались через дырку в заборе и минуты три блуждали в поисках охраны, пока сами не нашли сотрудников спецподразделения "Барс". Через полчаса, как нас поймали, в заборе наконец-то начали заколачивать дырки досками. Если бы это сделали на неделю раньше, то, возможно, девушка осталась бы живой", — рассказывали журналисты.

Как мы указывали уже раньше, с 2014 года объект находится уже под охраной Нацгвардии, но им не удается держать объект на замке. Это доказал уже в 2019 году руфер по имени Валерий Мироненко.

Каким из способов воспользовались девушки ("платным" или "бесплатным"), которые сбросились с крыши 9 октября 2023 года, неизвестно.

Напомним, ранее в Киеве при аналогичных обстоятельствах погибли брат и сестра, а еще до этого две 12-летние девочки.