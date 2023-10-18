Дату выбрали не спроста: появились новые детали о самоубийстве двух подростков в Киеве

Самоубийство произошло в прямом эфире

В деле о самоубийстве двух подростков в Киеве всплыли новые детали, так оказалось, что дату они выбрали не просто так.

Как рассказал их сводный брат в эфире программы "Говорит вся страна" на канале 1+1, 2 октября праздновала день рождения бывшая девушка погибшего парня.

"2 октября у одной девочки, которую Вова, мой брат, очень сильно любил, было день рождения. И у них была очень тяжелая история их любви. Нельзя сюда приплетать кого-либо, и говорить кто тут был виноват, они это спланировали и они это сделали", — сказал он.

Вместе с тем мать погибших детей рассказала, что у них есть семейный чат, в который в тот роковой день подростки скинули ссылку на прямую трансляцию своего самоубийства.

"Я видела это все и ничего не могла сделать. Никаких действий", — сказала она.

Как сообщалось ранее, 2 октября сводные брат и сестра запустили трансляцию, на которой признались, что приняли решение о самоубийстве будучи в трезвом сознании и не принимая алкоголя и наркотических веществ. После этого они в прямом эфире выпрыгнули с 24 этажа.

Стоит отметить, что в Киеве это не единственное самоубийство в последнее время, например 9 октября там прыгнули с недостроенной высотки две 17-летние девочки.