У Кривому Розі хвиля суїцидів: за ніч загинули троє людей

Один із випадків стався прямо на дитячому майданчику

У Кривому Розі за ніч наклали на себе руки троє людей. Це сталося у різних районах міста. На даний момент відома причина такого вчинку лише в одному з цих випадків.

Інформація про це була опублікована у четвер, 19 жовтня, в одному із місцевих Telegram-каналів. Зазначається, що випадки самогубства сталися цієї ночі у Тернівському та Покровському районах міста.

Так, рано-вранці 20-річний хлопець вчинив суїцид шляхом повішення на мотузці прямо на дитячому майданчику в Покровському районі. Наразі невідомо, що підштовхнуло юного криворожанина на такий крок.

Другий випадок стався вже у Тернівському районі. Чоловік викинувся із вікна багатоповерхового будинку. Від отриманих травм він помер. Причина також залишається зараз загадкою.

Третій випадок було зафіксовано у Зарічному мікрорайоні Кривого Рогу. Там 21-річна дівчина повісилася на турніку над дверима після того, як у неї сталася сварка із чоловіком.

Зазначимо, що на момент опублікування матеріалу офіційних коментарів від прес-служби поліції немає. Ця інформація була опублікована лише у соціальних мережах.

Нагадаємо, що в Україні все частіше стали фіксувати випадки підліткових суїцидів. "Телеграф" звернувся до провідних психологів Олени Рихальської та Маріани Новаковської з питанням про те, що могло підштовхнути молодих людей на такий крок. Вони пояснили, що робити батькам, якщо ті помітили "тривожні дзвіночки" у поведінці своїх дітей.