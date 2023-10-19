В Кривом Роге волна суицидов: за ночь погибли три человека

Один из случаев произошел прямо на детской площадке

В Кривом Роге за ночь покончили с собой сразу три человека. Это произошло в разных районах города. В настоящий момент известна причина такого поступка только в одном из этих случаев.

Информация об этом была опубликована в четверг, 19 октября, в одном из местных Telegram-каналов. Отмечается, что случаи самоубийства произошли этой ночью в Терновском и Покровском районах города.

Так, ранним утром 20-летний парень совершил суицид путем повешения на веревке прямо на детской площадке в Покровском районе. На данный момент неизвестно, что подтолкнуло юного криворожанина на такой шаг.

Второй случай произошел уже в Терновском районе. Мужчина выбросился из окна многоэтажного дома. От полученных травм он скончался. Причина также остается на данный момент загадкой.

Третий случай был зафиксирован в Заречном микрорайоне Кривого Рога. Там 21-летняя девушка повесилась на турнике над дверью после того, как у нее произошла ссора с супругом.

Отметим, что на момент публикации материала официальных комментариев от пресс-службы полиции нет. Данная информация была опубликована только в социальных сетях.

Напомним, что в Украине все чаще стали фиксировать случаи подростковых суицидов. "Телеграф" обратился к ведущим психологам Елене Рыхальской и Марианне Новаковской с вопросом о том, что могло подтолкнуть молодых людей на такой шаг. Они объяснили, что делать родителям, если те заметили "тревожные звоночки" в поведении своих детей.