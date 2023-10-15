В Киеве гибнут дети, говорят о "волне самоубийств": все детали

Ребёнок погиб на месте

В Киеве произошла очередная трагедия. С многоквартирного дома снова выпал ребёнок. Такие происшествия в столице за последнее время, к сожалению, стали случаться регулярно.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. По данным стражей порядка, инцидент произошел во дворе многоквартирного дома на улице Николая Гулака. Там местными жителями было обнаружено бездыханное тело ребёнка, которая, по предварительным данным, погибла в результате падения с высоты.

Прибыв на место событий полицейские установили, что тело принадлежит 12-летней местной жительнице. Также предварительно выяснилось, что она выпала с многоэтажки.

"После установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий правоохранители представят соответствующую правовую квалификацию", — говорится в сообщении.

Тем временем в местных Telegram-пабликах публикую видео с места событий. Здесь они не будут публиковаться по морально-этическим соображениям, но увидеть их можно, перейдя по ссылке. По данным канала "Киевский движ", речь якобы идет о суициде. Авторы поста утверждают, что девочка выбросилась с 22 этажа.

Напомним, ранее мы писали о том, как киевские подростки смогли погибнуть на территории недостроя.