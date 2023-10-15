У Києві гинуть діти, кажуть про "хвилю самогубств": усі деталі

Дитина загинула на місці

У Києві сталася чергова трагедія. З багатоквартирного будинку знову випала дитина. Такі події в столиці останнім часом, на жаль, стаються регулярно.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. За даними правоохоронців, інцидент стався у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Миколи Гулака. Там місцевими жителями було виявлене бездиханне тіло дитини, яка, за попередніми даними, загинула внаслідок падіння з висоти.

Прибувши на місце подій, поліцейські встановили, що тіло належить 12-річній місцевій жительці. Також попередньо з’ясувалося, що вона випала з багатоповерхівки.

"Після встановлення всіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці представлять відповідну правову кваліфікацію", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у місцевих Telegram-пабликах публікують відео з місця подій. Тут вони не публікуватимуться з морально-етичних міркувань, але побачити їх можна, перейшовши за посиланням. За даними каналу "Київський двіж", мова нібито йдеться про суїцид. Автори посту стверджують, що дівчинка викинулася з 22 поверху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як київські підлітки змогли загинути на території недобудови.