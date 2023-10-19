Волна подростковых самоубийств в Украине: психологи ответили в чем причина и на что обратить внимание родителям

Психологи Елена Рыхальская и Марианна Новаковская призвали провести разговоры с подростками

За последние две недели в Киеве покончили жизнь самоубийством шесть подростков. Трудно сказать, существует ли связь между этими случаями, но в сети появляются слухи о возможном возрождении игры "Синий кит".

"Телеграф" обратился к ведущим психологам, чтобы понять, что на самом деле могло подтолкнуть подростков к таким поступкам. И как родителям понять, что надо бить тревогу.

Склонен ли ребенок к самоубийству

Как объяснила психологиня Марианна Новаковская, абсолютное большинство подростков думали о самоубийстве — более 80%. Они меряют на себя такое поведение, однако это не означает, что они это сделают. Поэтому взрослым важно помнить, что это самый трудный возраст. И чем тяжелее обстоятельства жизни подростка, тем труднее будет это поведение.

Детский психолог Марианна Новаковская

— На что важно обращать внимание находящимся рядом с подростком родителям или взрослым? Во-первых, очевидно, когда ребенок говорит об этом, интересуется этой темой и гуглит. Следующее, это когда ребенок очень уединяется и перестает заботиться о себе. То есть перестает мыться и уделять внимание своему внешнему виду.

Важно не путать с тем, когда подростки превращают свою комнату в беспорядок. Это совсем другая ситуация. Ибо подросток, думающий о самоубийстве, полностью на себя забивает. Ему тяжело совершить рутинные действия, как почистить зубы, даже трудно встать с кровати, – говорит Марианна Новаковская.

Экспертка указывает также на аутоагрессивное поведение, когда подросток себя травмирует и интересуется способами причинения себе вреда. Еще один признак, что ребенок целенаправленно начинает думать о самоубийстве — когда подросток начинает прощаться и пишет сообщение типа "прощайте все, знайте, я вас любил". Такие тезисы могут оставлять и на своей странице в соцсетях или писать в общие чаты. Подростки раздают любимые вещи, присылают фотографии с характерными подписями, пытаются помириться, приходят извиняться перед теми, с кем были в конфликте. Они прощаются и так закрывают какие-либо личные потребности.

Импульсивное самоубийство

Эксперт по психологии Елена Рыхальская отмечает: суицид не всегда делают дети, склонные к нему по психотипу. Это могут быть подростки, которые совершенно не поддаются идеям самоубийства, но они накапливают в себе "черное" восприятие мира: все плохо, меня никто не любит, я никому не нужен, этот мир не станет лучше, а будет только хуже.

Таким образом, можно определить два типа подростков перед суицидом, которые сегодня определены процентным отношением 50 на 50. Первый — когда они продумывают красивый сценарий смерти. Это люди, которые готовятся. Второй — совершают импульсивный суицид в эмоциях.

Психотерапевт Елена Рыхальская имеет 25 лет практики в семейной терапии

— Это когда стало все настолько плохо, что им кажется легче выброситься из окна, чем находиться в этом мире. Здесь нужно говорить о психологии подростка и юношества. Это ведь самый сложный период жизни человека. Происходит полная трансформация. Подросток становится взрослым человеком. Это очень сложно, потому что одной ногой он находится в мире детства, а другой пытается вступить во взрослый мир. В этот момент формируется модель поведения и способы эмоционального реагирования, которые ребенок возьмет в свою взрослую жизнь. Давайте не забывать, что в стране война. Очень много негативной информации, которая не дает верить в светлое будущее, говорит Елена Рыхальская.

По ее словам, следует также обращать внимание на слабый тип нервной системы. К примеру, подросток может неожиданно расплакаться. Он чувствителен и импульсивен. Также суицидальные наклонности свойственны гиперактивным подросткам, которые очень активны в своих проявлениях – везде и всегда. Кажется, как он не устает и все успевает делать, но это на пике его психологических и физических возможностей.

Что делать если вы заметили тревожные "звоночки"?

Психолог Елена Рыхальская говорит: проблема в том, что обычно никто не замечает этих признаков. Если вдруг кто-нибудь заметил со стороны, например, преподаватель в школе, то нужно просто начать разговаривать с подростком.

— Причем не с позиции, почему у тебя плохое настроение, лучше улыбнись, у других сейчас много проблем. А, например: "Мне так нужно кому-то выговориться". Это манёвр, когда ребенок переключается на то, что он может выслушать и даже может помочь. У него появляется смысл пребывания в этом мире, – говорит экспертка.

Часто подлинное психологическое состояние подростка никто не замечает

Психолог Марианна Новаковская добавляет, что нужно быть искренними с подростками. В диалоге задавать вопросы в ответ. И вопросы не должны быть допросом или нотацией. Надо искренне интересоваться своим ребёнком как собеседником напротив. Подросткам крайне важно чувствовать, что они интересны и нужны. Равнодушие – это очень страшная штука.

— Если заметили изменения в поведении, нужно всегда аккуратно интересоваться. Если подросток максимально закрыт и даже не открывает дверь, то всегда можно подсунуть записку или отправить какой-нибудь мем со словами "Я тебя люблю, как дела?" Надо также говорить с ними о том, что выход всегда, я всегда рядом, — говорит Марианна Новаковская.

Смертельные игры

По мнению Елены Рыхальской, вряд ли в Украину вернулась убийственная игра "Синий кит".

— "Синий кит" — это продуманная история. Она идет долгосрочно и глобально, а задачи дают кураторы. Кто за ней стоит до конца, мы так и не знаем. Но мне кажется, что в Киеве сегодня другая ситуация. Пока у нас шесть человек. Однако меня смущает, что это все в одном городе. Возможно, здесь и есть что-то такое, но пока мы об этом ничего не знаем. Этим должны заниматься правоохранительные органы. Прежде всего, нужно понять, пересекались ли эти подростки. Даже если не знакомы, возможно, они учились в какой-то одной группе, — отмечает психолог.

Со всем тем разговор с подростками провести стоит. Интернет всегда был потенциально опасной средой, особенно сейчас, когда россия активно ведет информационную войну. Как отмечает Марианна Новаковская, об этих нюансах нужно говорить еще с детства.

— Даже до того момента, когда ребенок приходит в группы типа "Синего кита", важно объяснять о критическом мышлении. О кибербезопасности и о том, что важно подвергать сомнениям все, о чем читаешь. Это огромная тема. Но разговор следует провести с того момента, как ребенок получает гаджет и доступ в интернет. Надо объяснять: есть интернет, в нем куча интересного и невероятного, но и опасного тоже.

Нельзя отправлять личные данные, например адрес, в группы или каналы неизвестного происхождения. Если ты не знаешь, кто это читает и не знаешь, как это может быть использовано. Важно не запугать, а предупредить ребенка, — отмечает психолог.

Но что если подросток все-таки ввязался в опасную игру?

Представим ситуацию: вы случайно поймали своего ребенка на том, что он играет во что-то подобное. Известно, что игра предполагает шантаж и устрашение: "Если ты не выполнишь завтра задание или не убьешь себя, то мы знаем твой адрес и убьем твоих родителей".

— Надо показать, что что-то сделать таки можно. К примеру, пойти в прокуратуру, удалить все, изменить все электронные адреса. У меня была такая ситуация с клиентами – тогда это действительно помогло. Но очень важно, чтобы мама и папа не истерили и не бились головой о стену. При этом не обесценили ситуацию, а серьезно отнеслись. Сказать: "Ну ты и влип, но сейчас что-нибудь придумаем. Закон и твоя семья всегда на твоей стороне".

Когда ты включаешь ребенка в действие, то он переключается на положительную работу. Ругать не нужно. Потому что ребенок начнет замыкаться, а если слишком жалеть и драматизировать, то ребенок просто не поверит в это, — подчеркивает Елена Рыхальская.

Самая частая причина самоубийства — конфликты в семье

Именно плохие родственные отношения наносят наибольший вред

По словам Елены Рыхальской, суицид – это об одиночестве и о взаимоотношениях с близкими. Может казаться, что у ребенка хорошая семья, но это может быть только красивая картинка, а на самом деле там нет ничего подобного. Но есть семьи с постоянным пьянством или другими асоциальными проявлениями. Когда ребенок смотрит на своих родителей и не уважает их.

Такие же взгляды поддерживает Марианна Новаковская. Она считает, что первая причина самоубийства состоит в конфликте с родителями. А дальше уже отношения с подростками, буллинг или насилие. Но и здесь все сводится к семье, потому что в первую очередь именно к родным должен прийти ребенок за поддержкой.