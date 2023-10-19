Волна детских самоубийств в Украине: психолог указала на тревожные звоночки

На что именно родителям и близким следует обратить внимание

Мысли о самоубийстве бывают у подавляющего большинства подростков. То, что ребенок думает об этом, не означает, что он обязательно покончит с собой.

Однако родителям следует обратить внимание на определенные особенности в поведении подростка во избежание трагедии. Об этом в комментарии "Телеграфу" отметила психологиня Марианна Новаковская.

Как пояснила эксперт, абсолютное большинство подростков думали о самоубийстве — более 80%. Они меряют на себя такое поведение, однако это не означает, что они это сделают. Взрослым важно помнить, что это самый трудный возраст и что труднее обстоятельства жизни подростка, тем труднее будет это поведение.

На что важно обращать внимание родителям или взрослым, находящимся рядом с подростком

Во-первых, когда ребенок говорит о самоубийстве, интересуется этой темой и гуглит. Следующее, это когда ребенок часто уединяется и перестает заботиться о себе. То есть перестает мыться и уделять внимание своему внешнему виду.

"Важно не путать с тем, когда подростки превращают свою комнату в беспорядок. Это совершенно другая ситуация. Потому что подросток, который думает о самоубийстве, полностью на себя забивает. Ему трудно совершить такие рутинные действия как почистить зубы, даже трудно встать с кровати", – говорит Марианна Новаковская.

Психологиня также отмечает, что важно уделять внимание аутоагрессивному поведению: когда подросток себя травмирует и интересуется способами причинения себе вреда.

Еще один тревожный признак, что ребенок целенаправленно начинает думать о самоубийстве — когда подросток начинает прощаться и пишет сообщение типа "прощайте все, знайте, я вас любил". Такие тезисы могут оставлять и на своей странице в соцсетях или писать в общие чаты. Подростки раздают любимые вещи, присылают фотографии с характерными подписями, пытаются помириться, приходят извиняться перед теми, с кем были в конфликте. Как отмечает психологиня, они прощаются и так закрывают какие-либо личные потребности.

Больше о том, что действительно могло подтолкнуть подростков к таким поступкам, читайте в материале "Телеграфа" Волна подростковых самоубийств в Украине: психологи ответили в чем причина и на что обратить внимание родителям

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кривом Роге за ночь покончили с собой три человека. Это произошло в разных районах города. Известна причина такого поступка только в одном из этих случаев.