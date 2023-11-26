Діти, яких вкрала рф, зможуть допомогти Україні засудити окупантів: їхні історії

Їхні свідчення стануть важливими

Деякі з викрадених рф дітей, яких змогла повернути Україна, зможуть свідчити проти російських чиновників у Міжнародному кримінальному суді. Їхні історії стануть важливими для притягнення керівництва держави-агресора до відповідальності.

Про це пише The Washington Post. Журналісти видання поспілкувалися з трьома українськими підлітками, які зуміли повернутися додому, і дізналися страшні подробиці їхнього викрадення.

Історія Ростислава Лаврова

Хлопець жив у Херсонській області зі своєю бабусею, але вона померла за кілька місяців після початку окупації. Мати 16-річного хлопця госпіталізували із тяжким психічним захворюванням, батька він ніколи не знав. Якийсь час він жив сам, але до нього прийшли російські військові і змусили їхати спочатку до Херсона, а звідти – до "табору відпочинку" в Криму.

Росіяни намагалися змінити хлопцю громадянство, але згодом Ростислав втік із гуртожитку, де його утримували, та повернувся додому. Він добирався автостопом і залізницею. При цьому окупанти десятки разів дзвонили підлітку, погрожуючи "наслідками" його знайомим. У відповідь він скинув російському міліціонеру фото із Майдану Незалежності у Києві.

Історія Богдана Єрмохіна

Він став відомим у ЗМІ через те, що відкрито заявив російській владі, що хоче повернутися на батьківщину і досяг свого. Богдана було вивезено з Маріуполя на територію росії у 2022 році, коли місто окупували. Батька та мати хлопчик втратив кілька років тому, а його законним представником був директор коледжу у місті Маріуполі, де й навчався підліток. Після незаконної депортації у Богдана забрали український паспорт та зробили громадянином росії, влаштувавши до прийомної родини. У березні 2023 року підліток намагався втекти з рф, але його затримали на білорусько-українському кордоні і повернули до росії. 8 листопада 2023 року підліток отримав повістку до військкомату, куди має з’явитися у грудні цього року, на досягнення 18 років. Проте Україні вдалося повернути свого громадянина додому, і свій день народження він відсвяткував уже вдома.

Діана з Херсона

16-річну Діану також примусово вивезли до росії. Дівчинка проживала з дідусем та бабусею, але згодом окупанти депортували її до Краснодара. Майже через рік у країні-агресорці їй вдалося повернутися додому за допомогою організації Save Ukraine, яка організувала виїзд Діани у супроводі жінки, яка приїхала звільняти своїх дітей з російських таборів.

"Я повернулася додому на День народження бабусі. Ми не бачилися майже рік, я переживала, що у неї від емоцій та несподіванки станеться серцевий напад", – згадує дівчина.

Зазначається, що зараз усі діти перебувають у безпеці. Україна планує використати їхні свідчення у МКС.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди росія депортує дітей із України та як можна повернути їх назад додому. Точні цифри незаконно вивезених українців сильно відрізняються.