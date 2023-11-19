"Своє 18-річчя Богдан не забуде": Україна повернула підлітка, якого рф хотіла мобілізувати до армії

Повернення сталося завдяки Офісу омбудсмена

Україна повернула додому підлітка Богдана Єрмохіна, якого в 2022 році незаконно депортували з Маріуполя в рф і хотіли мобілізувати. Своє 18-річчя хлопець відсвяткував уже на батьківщині.

Про це повідомив уповноважений із прав людини України Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі. За його словами, це сталося сьогодні, 19 листопада – у день народження Богдана.

Зазначається, що повернення відбулося завдяки Офісу омбудсмена у взаємодії з державою Катар, ЮНІСЕФ, Посольством України в Білорусі за результатами переговорів із російською стороною.

"Це був тернистий шлях. Богдан пережив багато, перебуваючи в рф, але попри все він хотів бути вдома! Сьогодні його бажання здійснилося. Я впевнений, що своє 18-річчя Богдан не забуде ніколи!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Богдана було вивезено з Маріуполя на територію росії у 2022 році, коли місто окупували. Батька та мати хлопчик втратив кілька років тому, а його законним представником був директор коледжу у місті Маріуполі, де й навчався підліток. Після незаконної депортації у Богдана забрали український паспорт та зробили громадянином рф, влаштувавши до прийомної родини. У березні 2023 року підліток намагався втекти з росії, але його затримали на білорусько-українському кордоні і повернули до рф. 8 листопада 2023 року підліток отримав повістку до військкомату, куди має з’явитися у грудні цього року, на досягнення 18 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди росія депортує дітей із України та як можна повернути їх назад додому. Точні цифри незаконно вивезених українців сильно відрізняються.