Скоро буде вдома: Україна поверне додому підлітка, якого в рф намагалися призвати до армії

Хлопця готові прийняти родичі у неокупованому регіоні України

У росії погодилися повернути в Україну 17-річного Богдана Єрмохіна, якого 2022 року незаконно депортували з Маріуполя. Хлопець відмовився від житла в росії для того, щоб швидше повернутися на батьківщину.

Про це повідомив уповноважений із прав людини України Дмитро Лубинець у своєму Telegram-каналі. Його скандальновідома російська колега марія львова-бєлова також підтвердила російську позицію.

Відомо, що 17-річного Богдана було вивезено з Маріуполя на територію росії у 2022 році, коли місто окупували. Батька та мати хлопчик втратив кілька років тому, а його законним представником був директор коледжу у місті Маріуполі, де й навчався підліток. Після незаконної депортації у Богдана забрали український паспорт та зробили громадянином росії, влаштувавши до названної родини. Але українська сторона не визнала законності цих дій і намагалася повернути дитину додому. До того ж у березні 2023 року підліток намагався втекти з росії, але його затримали на білорусько-українському кордоні та повернули до рф.

Також відомо, що 8 листопада 2023 року підліток отримав повістку до військкомату, куди має з’явитися у грудні цього року, на досягнення 18 років. Після цього Богдан Єрмохін звернувся до Володимира Зеленського із проханням допомогти йому повернутися додому в Україну. Для цього він навіть написав відмову від квартири, яка належить йому, як сироті.

Підлітка готова в Україні прийняти двоюрідна сестра.

"Богдан Єрмохін скоро буде в Україні! Офіційно підтверджую, що є домовленості про повернення Богдана в Україну та його возз’єднання з сестрою. Прошу всіх заспокоїтися, а головне не розповсюджувати неперевірену інформацію. Адже така публічність шкодить процесам повернення", — повідомив Дмитро Лубинець.

Водночас, дитячий омбудсмен росії марія львова-бєлова заявила у своєму Telegram-каналі, що Богдан не планував повертатися в Україну і добровільно прийняв російське громадянство, написавши необхідну заяву. Але його думка нібито змінилася після того, як прийшла повістка.

"З урахуванням однозначної позиції росії у питанні возз’єднання дітей із родичами, розлученими в період "сво", озвученої президентом, а також стислих термінів до настання повноліття та особливостей правового статусу юнака на цей час російською та українською сторонами вироблено та погоджено рішення про зустріч Богдана з сестрою у третій країні в день його народження. Богдан залишить росію заздалегідь, бувши ще неповнолітнім, у супроводі законного представника", — заявила марія львова-бєлова.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди росія депортує дітей із України та як можна повернути їх назад додому. Точні цифри незаконно вивезених українців сильно відрізняються.