"Чим далі, тим важче": у Лубінця розповіли, як Україна повертає викрадених дітей

Точних цифр щодо депортованих ніхто назвати не може

Повернення українських дітей, яких викрадають російські окупанти, це ціла спецоперація. Кожен окремий випадок потребує особливої уваги.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла представник уповноваженого з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова. За її словами, за кожною людиною чи дитиною окремо надсилаються запити, окремо відбувається комунікація, оскільки всі консульські зв’язки між Україною та рф були припинені, залишився лише канал із уповноваженим з прав людини.

"І чим далі, тим важче повертати дитину… Цими питаннями особисто займається омбудсман Дмитро Лубінець, як і комунікацією з тією стороною, з москальковою, яка є уповноваженою рф з прав людини. Він постійно намагається здійснювати комунікацію з цією стороною, але, на жаль, не завжди ми отримуємо позитивні відповіді. І досить часто ці відповіді звучать так: "У нас немає таких дітей". На пропозицію нашу надати тоді зі своєї сторони список тих дітей, яких вони мають, кажуть, що вони не можуть надати цю інформацію, тому що це персональні дані. Або ще якісь причини називають, чому нам інформація не надходить", — розповіла вона.

Суслова зазначає, що кількість депортованих дітей наразі комунікується на рівні офіційного порталу "Діти війни". Це близько 20 тисяч дітей. Проте насправді точних цифр ніхто не знає.

"Це дані і депортованих дітей, і примусово переміщених. Цих дітей може бути більше, тому що війна йде в Україні з 2014 року", — каже Суслова.

Більше про те, як повертати наших громадян, як росія намагається переконати їх, що потрібно воювати проти України, і про те, чи підтверджена інформація про перебування українських дітей у Білорусі ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Ірини Суслової "Телеграфу" під назвою "Діти після повернення з рф бояться пити воду і їсти, бо думають, що їх тут хочуть вбити — Ірина Суслова".

Раніше ми писали про те, як саме росія викрадає українських дітей.