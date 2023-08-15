Не тільки Сибір: куди окупанти найчастіше вивозять депортованих із України дітей

Викрадених на Донбасі та півдні України влаштовують у табори та сиротинці

Депортованих зі сходу України дітей та підлітків окупанти найчастіше розміщали в наближених до нашої держави регіонах росії. Однак траплялися і випадки відправки у віддалені частини рф типу Сибіру.

Про це голова центру Save Ukraine, колишній уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф".

"Їх ще не встигли завезти далеко, — каже активіст. — Є діти, яких ми повертали з дальніх регіонів. І велика кількість з Криму, куди вони депортували дітей з Херсонщини. Зараз більшість дітей вивозять в "евакуацію". Йдеться про тисячі випадків. Везуть в Дагестан, в Краснодар. І потім розселяють по території рф. Це не завжди табори, це можуть бути сирітські заклади. Є дослідження Єльського університету про те, що наших викрадених дітей розселяли по всій території рф".

Коментуючи запитання про фізичне насильство стосовно викрадених українських дітей, голова центру Save Ukraine підтвердив ці факти:

"Так, були діти, яких фізично карали — били, садили в підвали. Були діти, які свідчили про сексуальне насилля, що вони чули про це в таборах. Зараз гучний скандал, що в якомусь таборі в Анапі педофіли ґвалтували дітей. Розслідувати ми це не можемо, бо це відбувається на території рф або Криму. Зараз ми можемо тільки фіксувати. Ми маємо змогу лише чути свідчення дітей", — додав Микола Кулеба.

Більше про викрадення українських дітей на окупованих ворогом територіях читайтев публікації: "Дітей з тимчасово окупованих територій возять до соловйова і кажуть, що України вже немає, — Микола Кулеба".

Також ми писали про метод батога і медяника і розповідали, як депортованим українським дітям "промивають мізки".