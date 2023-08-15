Не только Сибирь: куда оккупанты чаще всего вывозят депортированных из Украины детей

Похищенных на Донбассе и юге Украины детей определяют в лагеря и детские дома

Депортированных с востока Украины детей и подростков оккупанты чаще всего размещали в приближенных к нашему государству регионах россии. Однако случались и случаи отправки в отдаленные части рф вроде Сибири.

Об этом глава центра Save Ukraine, бывший уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба рассказал в интервью сайту "Телеграф".

"Их еще не успели увезти далеко, — говорит активист. — Есть дети, которых мы возвращали из дальних регионов. И большое количество из Крыма, куда они депортировали детей с Херсонщины. Сейчас большинство детей вывозят в "эвакуацию". Речь идет о тысячах случаев. Везут в Дагестан, в Краснодар. И потом расселяют по территории россии. Это не всегда лагеря, это могут быть сиротские заведения. Есть исследования Йельского университета о том, что наших похищенных детей расселяли по всей территории россии".

Комментируя вопрос о физическом насилии в отношении похищенных украинских детей, глава центра Save Ukraine подтвердил эти факты:

"Да, были дети, которых физически наказывали — били, сажали в подвалы. Были дети, свидетельствовавшие о сексуальном насилии, что они слышали об этом в лагерях. Сейчас громкий скандал, что в каком-то лагере в Анапе педофилы насиловали детей. Расследовать мы это не можем, потому что это происходит на территории россии или Крыма. Сейчас мы можем только фиксировать. Мы можем только слышать показания детей", — добавил Николай Кулеба.

Больше о похищении украинских детей на оккупированных врагом территориях читайте в публикации: "Детей с временно оккупированных территорий возят к соловьеву и говорят, что Украины уже нет, — Николай Кулеба".

Также мы писали о методе кнута и пряника и рассказывали, как депортированным украинским детям "промывают мозги".