Метод кнута и пряника: как депортированным в россию украинским детям "промывают мозги"

Рассказы об "одном народе" оказались мифом и российские дети ненавидят депортированных украинских подростков

Депортированным в россию украинским детям оккупанты "промывают мозги", предлагая гражданство рф и жилье, а в случае отказа — запугивая отправкой на войну в Украину.

О таком методе "кнута и медника" глава центра Save Ukraine, бывший уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба рассказал в интервью сайту "Телеграф".

По его словам, дети, которых удалось вернуть на Родину, рассказывали о технологиях "промывания мозгов" и как россияне им прививали ненависть к Украине.

"Некоторые дети признавались, что думали, что Украины уже вообще не существует — ведь им об этом говорили россияне. Некоторых детей запугивали, особенно тех, кто не хотел получать российские паспорта. Один мальчик рассказывал, что те воспитатели в лагере, которые с ними работали, знали, как обрабатывать детей. Директор лагеря индивидуально приглашал каждого ребенка. Мальчикам говорили, что их отправят на войну. Потом странным образом, когда ребенок выходил, он говорил, что согласился получить российское гражданство".

Детям говорили: если они получат гражданство, то им дадут сертификат на квартиру, и они смогут получить квартиру по достижении 18 лет. Это государственная политика путина в отношении детей.

"Кстати, наши дети говорили, что в российских школах дети россиян их ненавидели — их родители очень завидовали похищенным украинским детям, что у них есть и финансовая помощь, и какое-то жилье, хоть и заброшенное. С украинскими детьми даже не общались, их хейтили", — рассказывает Николай Кулеба.

Он добавил, что уже есть случаи, когда депортированные дети, которым исполнилось 18 лет, получали жилищные сертификаты в российских селах, а по приезде видели полуразвалившиеся дома.

"Но если ребенок не соглашается, его могут посадить даже в изолятор, заставить копать землю, убирать мусор, не кормить. То есть, всячески доказывать, что если он не подчинится, то его будут постоянно наказывать. Это при том, что этот ребенок и так живет во враждебной среде. Поэтому из-за давления многие дети соглашаются на их предложения. Работает российская политика ассимиляции", — объясняет глава центра Save Ukraine.

Отвечая на вопрос, многие ли дети ведутся на такие вещи, Кулеба подчеркнул, что с ними умело работают.

"Одну девочку с оккупированной территории отправили в Москву с другими подростками из Украины. Там они четыре дня были на так называемой учебной конференции, где встречались с соловьёвым, медведевым и с другими политиками и пропагандистами. С восьми утра до восьми вечера они вынуждены были там сидеть и слушать то, что им рассказывали", — добавил он.

Больше о похищении маленьких граждан Украины читайте в публикации: "Детей с временно оккупированных территорий возят к соловьеву и говорят, что Украины уже нет, — Николай Кулеба".

Напомним, за месяц до "большой" войны оккупанты похитили на Донбассе 60 тысяч украинских детей, из них вернуть на Родину удалось только 141.