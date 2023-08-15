Метод батога і медяника: як депортованим у росію українським дітям "промивають мізки"

Розповіді про "один народ" виявилися міфом і російські діти ненавидять депортованих українських підлітків

Депортованим у росію українським дітям окупанти "промивають мізки", пропонуючи громадянство рф і житло, а у разі відмови — залякуючи відправкою на війну в Україну.

Про такий метод "батога і медяника" голова центру Save Ukraine, колишній уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф".

За його словами, діти, яких вдалося повернути на Батьківщину, розповідали про технології "промивання мізків" і як росіяни їм прищеплювали ненависть до України.

"Деякі діти зізнавались, що думали, що України вже взагалі не існує — бо так їм про це говорили росіяни. Деяких дітей залякували, особливо тих, хто не хотів отримувати російські паспорти. Один хлопчик мені розповідав, що ті вихователі в таборі, які з ними працювали, знали, як оброблювати дітей. Директор табору індивідуально запрошував кожну дитину. Хлопчикам казали, що їх відправлять на війну. Потім дивним чином, коли дитина виходила, вона казала, що погодилась отримати російське громадянство", — розповідає колишній дитячий омбудсмен.

Дітям казали: якщо вони отримають громадянство, то їм дадуть сертифікат на квартиру, і вони зможуть отримати квартиру, по досягненню 18 років. Це державна політика путіна щодо дітей.

"До речі, наші діти казали, що у російських школах діти росіян їх ненавиділи — їхні батьки дуже заздрили викраденим українським дітям, що в них є і фінансова допомога, і якесь житло, хоч і занедбане. З українськими дітьми навіть не спілкувались, їх хейтили", — розповідає Микола Кулеба.

Він додав, що вже є випадки, коли депортовані діти, яким виповнилось 18 років, отримували житлові сертифікати в російських селах, а по приїзді бачили напіврозвалені будинки.

"Але якщо дитина не погоджується, то її можуть посадити навіть в ізолятор, змусити копати землю, прибирати сміття, не годувати. Тобто всіляко доводити, що якщо вона не підкориться, то її будуть постійно карати. Це при тому, що ця дитина і так живе у ворожому середовищі. Тому через тиск багато дітей погоджуються на їхні пропозиції. Працює російська політика асиміляції", — пояснює голова центру Save Ukraine.

Відповідаючи на запитання, чи багато дітей ведуться на такі речі, Кулеба наголосив, що з ними вміло працюють.

"Одну дівчинку з окупованої території відправили у Москву з іншими підлітками з України. Там вони чотири дні були на так званій навчальній конференції, де зустрічались з соловйовим, медведєвим і з іншими політиками та пропагандистами. З восьмої ранку до восьмої вечора вони змушені були там сидіти і слухати те, що їм розповідали", — додав він.

Більше про викрадення маленьких громадян України читайте в публікації: "Дітей з тимчасово окупованих територій возять до соловйова і кажуть, що України вже немає, — Микола Кулеба".

Нагадаємо, за місяць до "великої" війни окупанти викрали на Донбасі 60 тисяч українських дітей, з них повернути на Батьківщину вдалося лише 141.