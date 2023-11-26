Дети, которых украла рф, смогут помочь Украине засудить оккупантов: их истории

Их показания станут важными

Некоторые из похищенных рф детей, которых смогла вернуть Украина, смогут свидетельствовать против российских чиновников в Международном уголовном суде. Их показания станут важными для привлечения руководства государства-агрессора к ответственности.

Об этом пишет The Washington Post. Журналисты издания пообщались с тремя украинскими подростками, сумевшими вернуться домой, и узнали жуткие подробности их похищения.

История Ростислава Лаврова

Парень жил в Херсонской области со своей бабушкой, но она умерла через несколько месяцев после начала оккупации. Мать 16-летнего парня госпитализировали с тяжелым психическим заболеванием, отца он никогда не знал. Некоторое время он жил сам, но к нему пришли российские военные и заставили ехать сначала в Херсон, а оттуда – в "лагерь отдыха" в Крыму.

Россияне пытались сменить парню гражданство, но впоследствии Ростислав скрылся из общежития, где его содержали, и вернулся домой. Он добирался автостопом и по железной дороге. При этом, оккупанты десятки раз звонили подростку, угрожая "последствиями" его знакомым. В ответ он сбросил российскому милиционеру фото с Майдана Независимости в Киеве.

История Богдана Ермохина

Он стал известным в СМИ из-за того, что открыто заявил российским властям, что хочет вернуться на родину и достиг своего. Богдан был вывезен из Мариуполя на территорию россии в 2022 году, когда город оккупировали. Отца и мать мальчик потерял несколько лет назад, а его законным представителем был директор колледжа в городе Мариуполе, где и учился подросток. После незаконной депортации у Богдана забрали украинский паспорт и сделали гражданином россии, устроив в приемную семью. В марте 2023 года подросток пытался сбежать из россии, но его задержали на белорусско-украинской границе и вернули в рф. 8 ноября 2023 года подросток получил повестку в военкомат, куда должен явиться в декабре этого года, по достижению 18 лет. Однако Украине удалось вернуть своего гражданина домой, и свой день рождения он отпраздновал уже дома.

Диана из Херсона

16-летнюю Диану тоже принудительно вывезли в Россию. Девочка проживала с дедушкой и бабушкой, но впоследствии оккупанты депортировали ее в Краснодар. Спустя почти год в стране-агрессорке ей удалось вернуться домой с помощью организации Save Ukraine, которая организовала выезд Дианы в сопровождении женщины, приехавшей освобождать своих детей из российских лагерей.

"Я вернулась домой на День рождения бабушки. Мы не виделись почти год, я переживала, что у нее от эмоций и неожиданности произойдет сердечный приступ", – вспоминает девушка.

Отмечается, что сейчас все дети находятся в безопасности. Украина планирует использовать их показания в МКС.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда россия депортирует детей из Украины и как можно вернуть их обратно домой. Точные цифры незаконно вывезенных украинцев сильно разнятся.