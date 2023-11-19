"Свое 18-летие Богдан не забудет": Украина вернула подростка, которого рф хотела мобилизовать в армию

Возвращение произошло благодаря Офису омбудсмена

Украина вернула домой подростка Богдана Ермохина, которого в 2022 году незаконно депортировали из Мариуполя в рф и хотели мобилизовать. Свое 18-летие парень отпраздновал уже на родине.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло сегодня, 19 ноября — в день рождения Богдана.

Отмечается, что возвращение произошло благодаря Офису омбудсмена во взаимодействии с государством Катар, ЮНИСЕФ, Посольством Украины в Беларуси по результатам переговоров с российской стороной.

"Это был тернистый путь. Богдан пережил много, находясь в россии, но при всем он хотел быть дома! Сегодня его желание исполнилось. Я уверен, что свое 18-летие Богдан не забудет!", — говорится в сообщении.

Напомним, что Богдан был вывезен из Мариуполя на территорию россии в 2022 году, когда город оккупировали. Отца и мать мальчик потерял несколько лет назад, а его законным представителем был директор колледжа в городе Мариуполе, где и учился подросток. После незаконной депортации у Богдана забрали украинский паспорт и сделали гражданином россии, устроив в приемную семью. В марте 2023 года подросток пытался сбежать из россии, но его задержали на белорусско-украинской границе и вернули в рф. 8 ноября 2023 года подросток получил повестку в военкомат, куда должен явиться в декабре этого года, по достижению 18 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда россия депортирует детей из Украины и как можно вернуть их обратно домой. Точные цифры незаконно вывезенных украинцев сильно разнятся.