На Киевщине зимние каникулы у школьников начнутся в разное время: названа причина

Термин каникул будет самостоятельно определять педсовет каждого из образовательных учреждений

Школьники в Киеве и Киевской области будут отдыхать на зимних каникулах в этом году в разные сроки. Зимние каникулы начнутся в разное время и продлятся от двух до трех недель.

Сроки будут зависеть от сложившейся структуры учебного года в каждом отдельном учебном заведении. Об этом стало известно во время брифинга КОВА.

Известно, что зимние каникулы на Киевщине начнутся в разное время и продлятся от двух до трех недель. Термин каникул предстоит самостоятельно определяти педсовету каждого из образовательных учреждений. Сроки каникул будут зависеть от сложившейся структуры учебного года.

Так, 45 громад Киевской области уйдут на каникулы с 25 декабря, а 24 громады планируют учиться до 29 декабря, поэтому каникулы в этих школах начнутся с 1 января 2024 года.

В 341 школе области каникулы продлятся 2 недели, 286 учебных заведений будут отдыхать в течение 3 недель. Увеличенная продолжительность зимнего отдыха связана с тем, что часть громад решила не уходить на осенние каникулы.

В ряде учебных заведений Киевщины запланированы праздничные мероприятия, которые будут проводиться с четким соблюдением требований безопасности и рекомендаций оперативного штаба Совета обороны Киевской области.

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