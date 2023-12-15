Позвольте себе отдохнуть: куда можно сходить в Киеве на новогодние праздники (список локаций)

Настраиваемся на позитив и окунаемся в предновогоднюю атмосферу не смотря ни на что

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса. Чтобы немного расслабиться, отвлечься от негативных мыслей, получить заряд позитивных эмоций и восстановить силы мы рекомендуем вам посетить невероятные новогодние локации, которые располагаются в Киеве.

Редакция "Телеграфа" собрала для вас самые яркие и фантастические места, которые точно смогут вас удивить!

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (Пирогово)

Когда: ежедневно с 10.00 до 18.00. До 25 декабря можно посетить этнографическую развлекательную программу "Встреча со Святым Николаем".

Где: улица Академика Тронько, 1

Стоимость: для детей до 5 лет вход бесплатный; от 5 до 10 лет — 5,00 грн; от 10 лет — 15,00 грн; для взрослых — 30,00 грн. Экскурсия для групп до 20 человек — 40,00 грн. Встреча со Святым Николаем и подарок — 50,00 грн (по предварительному заказу).

Музей в Пирогово просто невероятен зимой

Развлекательная программа в этно стиле (1 час) для детей проводится с 15 по 25 декабря в 10.00, 12.00, 14.00 (по предварительному заказу). В программе — участие в обряде козы, обучение колядкам и щедривкам, танцы, игры и многое другое. Отдельно заказываются мастер-класс по изготовлению рождественской атрибутики.

В любое другое время вы сможете прикоснуться к живописным пейзажам, которые воссоздают и дополняют историческую среду разных регионов Украины. Здесь можно найти уникальные памятники народной архитектуры, датированные XVI-XX веками, которые хранят национальную культуру.

Именно в Пирогово можно увидеть всю нашу страну такой, какой она была более ста лет назад.

"Зимняя страна" на ВДНХ

Когда: 9.12.2023 — 18.01.2024

Где: проспект Академика Глушкова, 1

Стоимость: от 200 грн в зависимости от выбранного павильона. Скидки льготным категориям, ВСУ, УБД по предъявленному удостоверению.ВС 9 декабря в Экспоцентре начинается праздничный сезон. В этом году посетителей ВДНХ традиционно ждет около 20 тематических локаций

В Экспоцентре уже начался праздничный сезон. Вас ждет около 20 тематических локаций с невероятными инсталляциями и яркими фотозонами. Здесь вас ждет резиденция Санты, аттракционы, каток и многое другое.

Что это за место? Это настоящая сказка посреди мегаполиса, которую теперь сможет посетить каждый гость Экспоцентра. Посетив эту локацию вы наверняка окунетесь в незабываемый водоворот новогоднего настроения!

⠀Софийская площадь

Когда: 6.12.2023 — 10.01.2024

Где: Софийская площадь

Стоимость: вход свободный

Главная елка столицы установлена именно на Софийской площади. Здесь вы сможе сполна прочувствовать новогоднюю атмосферу, сделать яркие фотографи возле сверкающей новогодней красавицы и просто насладиться вайбом праздничной столицы.

Дендропарк "Мамаева Слобода"

Когда: ежедневно с 10.00 до 18.00

Где: улица Михаила Донца, 2 в Соломенском районе Киева

Стоимость: от 100 гривен

Мамаева Слобода

Здесь, среди густой дубравы, когда-то стояла монастырская пасека с хутором и прудом, а сейчас можно увидеть казацкую "Слободу" с деревянной церковью Покрова Пресвятой Богородицы, напоминающей ту, что когда-то была на Запорожской Сечи.

За церковью находится ветряная мельница, символ мирной крестьянской жизни в Украине. В усадьбах титаря, казаков-джур, казацкой старшины, кузнеца, гончара, гадалки, пасеки и водяной мельницы, расположенных над прудами с камышом и лилиями, можно осмотреть аутентичные вещи древних времен. Рядом расположены сооружения различных хозяйственных назначений, такие как погреба, амбары, хлева, конюшни, стодолы и сараи. Все эти объекты были созданы с целью воссоздания живой истории и популяризации украинских

Резиденция Святого Николая в Большой лаврской колокольне

Когда: до 25 декабря 2023 года с 11:00 до 16:00

Где: ул. Лаврская, 9, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", Большая лаврская колокольня. Посещение группами возможно по предварительной записи со среды по пятницу. Звонить по телефонам: (044) 406-63-59; 406-63-66; 050-276-00-94.

Стоимость: вход свободный

Резиденция Святого Николая в Большой лаврской колокольне

Так, каждый желающий сможет не только написать письмо Святому Николаю, но и испытать волшебную силу арки желаний, став под ней и загадав свои самые заветные желания. Также посетителям Резиденции удастся встретиться со Святым Николаем и сделать фото на память.

Кроме этого можно будет осмотреть рождественско-новогодние произведения художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, оригинальные работы Ассоциации мастеров лоскутного шитья Украины и трогательные детские рисунки художественной студии "Маленький принц".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как украсить окна на Новый год 2024: интересные идеи праздничного декора из подручных материалов. овсем скоро украинцы будут отмечать Новый год и рождественские праздники. Несмотря на войну и всеобщую тревогу, подарить себе и окружающим немного праздничной атмосферы можно, красив окна новогодним декором.

Ранее мы уже рассказывали, куда не стоит ставить новогоднюю елку, а сегодня делимся секретами, как из подручных материалов украсить окна к Новому году.