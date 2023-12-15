Дозвольте собі відпочити: куди можна сходити у Києві на новорічні свята (список локацій)

Налаштовуємося на позитив і занурюємося в передноворічну атмосферу, незважаючи ні на що

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу. Щоб трохи розслабитися, відволіктися від негативних думок, отримати заряд позитивних емоцій та відновити сили ми рекомендуємо вам відвідати неймовірні новорічні локації, що знаходяться у Києві.

Редакція "Телеграфа" зібрала для вас найяскравіші та найфантастичніші місця, які точно зможуть вас здивувати!

Національний музей народної архітектури та побуту України (Пирогово)

Коли щодня з 10.00 до 18.00. До 25 грудня можна відвідати етнографічну розважальну програму "Зустріч зі Святим Миколаєм".

Де: вулиця Академіка Тронька, 1

Вартість: для дітей віком до 5 років вхід безкоштовний; від 5 до 10 років — 5,00 грн; від 10 років — 15,00 грн; для дорослих — 30,00 грн. Екскурсія для груп до 20 осіб – 40,00 грн. Зустріч зі Святим Миколаєм та подарунок – 50,00 грн (за попереднім замовленням).

Музей у Пирогові просто неймовірний узимку

Розважальна програма в етно — стилі (1 година) для дітей проводиться з 15 до 25 грудня о 10.00, 12.00, 14.00 (за попереднім замовленням). У програмі — участь в обряді кози, навчання колядкам та щедрівкам, танці, ігри та багато іншого. Окремо замовляються майстер-клас із виготовлення різдвяної атрибутики.

У будь-який інший час ви зможете доторкнутися мальовничих краєвидів, які відтворюють та доповнюють історичне середовище різних регіонів України. Тут можна знайти унікальні пам’ятки народної архітектури, датовані XVI-XX століттями, які зберігають національну культуру.

Саме в Пирогово можна побачити всю нашу країну такою, якою вона була понад сто років тому.

"Зимова країна" на ВДНГ

Коли: 9.12.2023 — 18.01.2024

Де: проспект Академіка Глушкова, 1

Вартість: від 200 грн. залежно від обраного павільйону. Знижки пільговим категоріям, ЗСУ, УБД за пред’явленим посвідченням. Цього року на відвідувачів ВДНГ традиційно чекає близько 20 тематичних локацій

В Експоцентрі вже розпочався святковий сезон. На вас чекає близько 20 тематичних локацій з неймовірними інсталяціями та яскравими фотозонами. Тут на вас чекає резиденція Санти, атракціони, ковзанка та багато іншого.

Що це за місце? Це справжня казка серед мегаполісу, яку тепер зможе відвідати кожен гість Експоцентру. Відвідавши цю локацію ви напевно поринете в незабутній вир новорічного настрою!

⠀Софійська площа

Коли: 6.12.2023 — 10.01.2024

Де: Софійська площа

Вартість: вхід вільний

Головна ялинка столиці встановлена саме на Софійській площі. Тут ви зможете сповна відчути новорічну атмосферу, зробити яскраві фотографії біля блискучої новорічної красуні та просто насолодитися вайбом святкової столиці.

Дендропарк "Мамаєва Слобода"

Коли: щодня з 10.00 до 18.00

Де: вулиця Михайла Донця, 2 у Солом’янському районі Києва

Вартість: від 100 гривень

Мамаєва Слобода

Тут, серед густої діброви, колись стояла монастирська пасіка з хутором і ставком, а зараз можна побачити козацьку "Слобіду" з дерев’яною церквою Покрови Пресвятої Богородиці, що нагадує ту, що колись була на Запорізькій Січі.

За церквою знаходиться вітряк, символ мирного селянського життя в Україні. У садибах титаря, козаків-джур, козацької старшини, коваля, гончаря, ворожки, пасіки та водяного млина, розташованих над ставками з очеретом та ліліями, можна оглянути автентичні речі давніх часів. Поруч розташовані споруди різних господарських призначень, такі як льохи, комори, хліви, стайні, стодоли та сараї. Всі ці об’єкти були створені з метою відтворення живої історії та популяризації українців

Резиденція Святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці

Коли: до 25 грудня 2023 року з 11:00 до 16:00

Де: вул. Лаврська, 9, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", Велика лаврська дзвіниця. Відвідування групами можливе за попереднім записом із середи до п’ятниці. Телефонувати за телефонами: (044) 406-63-59; 406-63-66; 050-276-00-94.

Вартість: вхід вільний

Так, кожен охочий зможе не тільки написати листа Святому Миколаю, але й випробувати чарівну силу арки бажань, ставши під нею і загадавши свої найзаповітніші бажання. Також відвідувачам Резиденції вдасться зустрітися зі Святим Миколаєм та зробити фото на згадку.

Окрім цього можна буде оглянути різдвяно-новорічні твори художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, оригінальні роботи Асоціації майстрів клаптевого шиття України та зворушливі дитячі малюнки художньої студії "Маленький принц".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як прикрасити вікна на Новий рік 2024 року : цікаві ідеї святкового декору з підручних матеріалів. Незабаром українці відзначатимуть Новий рік та різдвяні свята. Незважаючи на війну та загальну тривогу, подарувати собі та оточуючим трохи святкової атмосфери можна, гарний вікна новорічним декором.

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