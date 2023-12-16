Лучшие открытые катки Киева: где можно весело провести время (список локаций)

Обязательно найдите время для того, чтобы весело и активно провести свой досуг

Покататься на коньках под открытым небом — это особый вид удовольствия, который способен подарить незабываеваемое ощущение праздника и зимней романтики. В Киеве работает сразу несколько открытых катков, которые способны подарить всем желающим шанс покататься под звездным столичным небом.

Редакция "Телеграфа" собрала для своих читателей самые интересные локации с открытыми катками, которые наверняка разнообразят ваши предновогодние развлечения.

Каток "IceLights"

Когда: пн-чт: 10:00-21:00; пт-вс и праздничные дни: 10:00-22:00

Где: улица Магнитогорская, 1

Стоимость: 300 грн за безлимитное катание (коньки входят в стоимость). Детям до 4 лет – бесплатно, участникам боевых действий скидка 50%, пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям – 30% скидки.

Каток "IceLights"

Каток "Ice & Lights" в маркет-молле Даринок приглашает вас окунуться в волшебную атмосферу зимнего веселья. Вы сможете насладиться катанием на льду в компании друзей и семьи. Каток предлагает удобную арену для любителей фигурного катания и зажигательную музыку для поклонников активных зимних развлечений. Для новичков есть возможность взять в аренду фигуру-помощника для комфортного катания. "Ice & Lights" станет идеальным местом для создания воспоминаний, наполненных радостью и волшебством зимних вечеров.

"Хрустальный каток" в River Mall

Когда: с 9 декабря по 28 января 2024, выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00, по будням – с 12:00 до 22:00

Где: ТРЦ "River Mall", Днепровская набережная, 12

Стоимость: от 370 грн (катание безлимитное, коньки входят в стоимость). Для военных и их семей предусмотрены скидки.

"Хрустальный каток" в River Mall

Каток расположен под открытым небом на площади 1600 кв. м с прекрасным видом на город. Основным цветом локации является белый. А благодаря особым декорациям, фотозонам и елке в виде гигантского кристалла раскрывается "хрустальная тема" новогоднего городка.

На территории также заработает большая итальянская карусель и множество фудкортов. Посетителям будут доступны раздевалки и камеры хранения.

В случае воздушной тревоги локация прекратит работу до отбоя, посетителям в это время порекомендуют пройти в укрытие на подземном паркинге торгового центра. По завершению опасности можно будет продолжить кататься, предъявив билет.

Открытый каток на ВДНХ "Зимова країна"

Когда: с 9 декабря по 25 февраля 2024 года; по будням с 12:00 до 21:00 и с 10:00 до 22:00 по выходным

Где: пр-т Академика Глушкова, 1

Стоимость: 350 грн безлимитное катание, 245 грн льготный для представителей ВСУ, участников боевых действий, детей-сирот, лиц с инвалидностью I-II-III категории и студентов по будням по студенческому билету

Открытый каток на ВДНХ "Зимова країна"

Ледовый каток под открытым небом на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" – ВДНХ в Киеве – открывается ежегодно, и сезон 2023-2024 не стал исключением. Это один из самых больших катков в Европе, площадью 2500 м². Одновременно может кататься до 500 посетителей. В центре катка будет красоваться неоновая елка, которую "держат" четыре снеговика. На территории удобные раздевалки, множество инстаплейсов, генераторы, которые обеспечат работу локации даже при выключении света, фудкорты с теплыми напитками и блюдами, в том числе приготовленными на огне.

Osoсor Winter Village

Когда: ежедневно, с 11:00 до 21:00

Где: ул. Виноградная, 2

Стоимость: вход на территорию зимней резиденции: 350 грн – для детей и 500 грн – для взрослых. Прокат коньков – 300 грн.

Osoсor Winter Village

В Osocor Winter Village вас ждут тематические локации и герои, ледовая арена, горки, карусели, аллея аттракционов, фуд-корты и бары, фотозоны и вечеринки с диджеями. В этом году новогодний городок – выполнен в лондонском стиле и называется онOsocor Winter Residence: London Story. Здесь можно не только покататься на коньках, но и атмосферно провести выходные всей семьей.

Вас ждут интересные мастер-классы, эксклюзивные шоу и представления, инстраграмные фотозоны, ледовый каток, зимняя ярмарка и многое другое. "Каждый день будет отличаться от предыдущего, но всегда будет наполнен особенной магией", — отмечают организаторы.

Ледовый стадион на Ипподроме

Когда: с 24 декабря до 28 февраля, с 10:00 до 21:00

Где: проспект Академика Глушкова, 9 (ст. м. "Ипподром")

Стоимость: 100 грн (время неограниченное), аренда коньков – 150 грн, услуги инструктора – 200 грн в час

Ледовый стадион на Ипподроме

Неподалеку от ВДНХ, на Ледовом стадионе, также откроют каток. Обещают, что это будет самый большой в Украине каток под открытым небом. Его площадь составит 6000 кв. м. Работает с конца декабря, но только при хороших устойчивых морозах. На территории есть раздевалки, точки фаст-фуда с горячими напитками и едой.

Каток возле Blockbuster Mall

Когда: ежедневно, с 10:00 до 21:00

Где: просп. С. Бандеры, 36, Blockbuster Mall

Стоимость: 300 грн (время неограниченное)

Каток возле Blockbuster Mall в 2022 году

Возле ТРЦ Блокбастер MALL работает каток Ice Christmas Magic. Каток расположен на уличном паркинге и хорошо заметен с проезжей части.

Гостей ждет 4900 кв.м пространства. На праздничной локации посетителей ждет не только каток, но и фудкорт со вкусностями и напитками, лабиринт иллюминаций, ледяная горка и другие активности.

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